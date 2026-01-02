軍演剛結束！共軍空飄氣球再度飛越台灣本島 國防部嚴密監控

中共結束對台軍演後，國防部今日公布偵獲解放軍空飄氣球，其一更飛越台灣島上空。 圖：國防部提供

[Newtalk新聞] 中共日前結束對台環台軍演，國防部今（2）日公布最新共軍動態指出，自昨（1）日上午6時起至今（2）日上午6時止，國軍偵獲中共解放軍於台海周邊持續活動，其中包含共軍艦艇與空飄氣球，國軍均全程掌握並依規定嚴密監控應處。

根據國防部說明，昨日上午6時至今日上午6時期間，偵獲共軍海上兵力共計6艘軍艦，以及1艘公務船持續在台灣周邊海域活動；國軍即時運用任務機、艦艇及岸置飛彈系統進行全程監控與應處，整體態勢均在掌握中。

此外，國防部也同步公布中共空飄氣球活動情形。資料顯示，昨（1）日共偵獲2顆中共空飄氣球，分別於晚間6時40分與8時25分出現，位置分別在基隆西北方約93浬及台中西北方約92浬處，高度分別約3萬1千呎與2萬6千呎，隨後於晚間8時10分及10時05分消失。由於期間未偵獲共機活動，因此未提供航跡示意圖。

值得注意的是，中共於去年12月29日無預警宣布對台實施代號「正義使命－2025」的軍事演訓，演習期間一連持續三天，不僅出動多型兵力，更實施實彈射擊。

國防部當時證實，中共火箭軍實彈射擊的落點距離台灣本島創下歷來最近紀錄，引發高度關注。演訓結束後，中共並未停止相關軍事動作，近期再度出現空飄氣球侵入我防空識別區，甚至飛越台灣本島上空，顯示其對台軍事施壓已呈現常態化與多樣化趨勢。

國防部強調，對於共軍以「演訓」之名進行灰色地帶襲擾，國軍均已建立完整監偵機制，能即時掌握其行動軌跡與企圖，並依威脅層級妥善應處，確保國家安全與區域穩定。

