軍演地圖藏玄機！作家：中國測試這兩國反應

[NOWnews今日新聞] 中國新一波軍演即將展開，作家「漂浪島嶼」在臉書發文分析，這次演習除了是針對對台大型軍售的反應，更可能是因應近期「日本對台灣有事」的宣示，演習重心在於「打援重於攻台」，目的是展示中國反介入戰力，測試日本與美國的反應。

漂浪島嶼指出，從公布的軍演地圖來看，對台仍採封鎖策略，但對援台軍力則展現反擊能力，特別是在釣魚台海域與花東海域。在對日、美軍力反制方面，他分析最大威脅是將軍演區，劃設鄰近釣魚台列嶼，進逼日本領土的尖閣群島，迫使日本必須作出反應。台灣北部與東北部外海劃設兩塊演習區，依過去模式將派遣航母艦隊群進入部署，展示反介入戰力。2022年裴洛西訪台時，中國曾將軍演區劃設在釣魚台附近，這次同樣相當鄰近，形同再度直接威逼日本。

至於花蓮外海，漂浪島嶼表示，過去圍台軍演通常會劃設軍演區派遣軍艦巡航，阻斷東部軍援，但2022年未劃設，而是發射飛彈展示封控能力。這次花蓮外海同樣未劃設軍演區，他研判可能比照2022年模式發射越台彈道飛彈，展示無需軍艦佈防，依然具有穿越島鏈、遠程飛彈封控的能力。

漂浪島嶼認為，國際情勢的發展，中國越來越了解，若無法先遏止援台軍力，渡海攻台將是自毀之舉，因此圍台進逼是照本宣科，打援壓制才是因應新情勢的戰略重點。他也提醒，兩岸軍力差距不容自滿幻想，提高中國犯台成本，無法全然靠台灣自身國防，中國真正忌憚的攻台成本，還是在於外援軍力的多寡。



