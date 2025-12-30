軍演壓力測試！財經專家揭共軍換將內幕：台灣「認真」才是最強防線

政治中心／程正邦報導

總統賴清德與國防部視訊，聽取中國圍台軍演最新情勢報告（圖／翻攝自賴清德臉書）

台海浪尖上的實彈軍演不僅考驗軍事調度，更是一場深層的心理博弈。面對解放軍「正義使命-2025」的步步進逼，國內輿論並未陷入過往的集體恐慌，反而展現出前所未有的「務實韌性」。財經專家胡采蘋今（30日）針對情勢深入分析，認為這次演習壓力感上升，主因是台灣終於「動真格」了。

國防部情次室次長謝日升中將說明共軍圍台軍演D2掌握狀況。（圖／翻攝畫面）

美軍全球重整引發北京焦慮？軍演背後的權力架構

胡采蘋在臉書粉專「Emmy追劇時間」指出，北京此次大規模軍演不單是回應日本「台灣有事即日本有事」的政策，更與美軍近期在委內瑞拉、宏都拉斯及奈及利亞等地的強勢作為有關。她分析，美方在全球範圍內強勢重整秩序，讓北京產生了高度戰略焦慮。

廣告 廣告

更值得關注的是解放軍內部的異常人事變動。胡采蘋觀察到，中共在演習前夕的12月22日緊急「臨陣換將」，晉升具備空軍背景的楊志斌接掌東部戰區司令，並由韓勝延接任中部戰區。這項異動反映出東部戰區原先可能存在指揮權真空或高層博弈，此時授銜顯然是為了強化演習執行力。然而，這種「戰前空降」的官位穩定度，仍是未來觀察共軍內部派系消長的重要指標。

中共發動圍台軍演，賴清德發聲向海巡及國軍致謝，同時呼籲軍民一心、不受錯假訊息誤導（圖／翻攝自賴清德臉書）

國防部不再「悶聲做事」：透明化擊碎認知作戰

此次國防部的應變作為，胡采蘋高度肯定國防部一改過去低調冷處理的作風，不僅大陣仗召開記者會，讓專業將領站在第一線說明，更即時授權基層單位依交戰規則應變，並通報休假官兵待命回營。

她特別點名，軍演期間有資深媒體人未經核實便轉發《環球時報》所謂「港口已遭封鎖」的誤導性資訊。胡采蘋強調，這正是標準的「認知作戰」模組：利用網路帳號散布國軍投降或補給中斷的假消息，試圖製造民心崩潰。透過國防部即時公開的「14艘軍艦與14艘海警船」等具體數據，民眾能清晰判斷：共軍實力雖具威脅，但尚未達到「全面開戰」的封鎖等級，謠言自然不攻自破。

解放軍「正義使命-2025」圍台軍演畫面。（圖／翻攝自東部戰區微博）

民航延誤是「必要的防護」：拒絕盲目樂觀

對於民航局因應演習進行航班調動與調整，胡采蘋認為，雖然這對部分旅客造成不便，但這種「當真的來打」的態度，遠比粉飾太平更有助於全民國防。當國人看到雄三飛彈就定位、官兵緊急回營時，網路輿論從早期的冷嘲熱諷轉變為對國軍的支持，顯示台灣社會正從被動受敵，轉為主動面對。

「毋恃敵之不來，恃吾有以待之。」胡采蘋認為，台灣唯有在物資備戰與資訊識讀上同步強化，才能在多變的國際地緣政治中立於不敗。她呼籲，當台灣社會展現出「我們夠強」的意志時，才是取得最終勝利的關鍵，並期待台灣金融市場能如往常般處變不驚。

此次中共圍台軍演，國軍雄三飛彈就定位、官兵緊急回營。（圖／翻攝自中華民國海軍臉書）

更多三立新聞網報導

揭共軍軍演最大不同處！胡采蘋：真正不同的是我們，台灣開始認真應對了

宜蘭7.0強震「體感超越0403規模」財經網美嚇呆：921以後台北最大地震

UG獻花事件被罵翻！品牌遭挖前世今生 財經網美：恐是中國的白手套

北車尖峰6萬人流動 胡采蘋：余家昶媽媽應該要知道她兒子阻止了什麼

