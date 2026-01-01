軍演完習近平元旦喊「統一大勢不可擋」 鄭麗文：兩岸分隔百年存在歧異

解放軍完成「正義使命2025」圍台軍演後，中共總書記習近平隨即發表新年談話，稱祖國統一的歷史大勢不可阻擋，國民黨主席鄭麗文今（1）日率領黨務幹部在國民黨中央黨部舉行元旦升旗典禮。對習近平的說法，鄭表示，九二共識無庸置疑，就是「兩岸同屬一中」，國民黨尊重對岸有對岸的期待、他們的政策與立場，但兩岸分隔超過百年，本來就存在很多的歧異，我們台澎金馬也有不同的生活方式跟制度，仍希望能透過對話、交流來化解歧異、認識彼此。

鄭麗文強調，兩岸能夠透過和平的方式進行和解，甚至在很多的重大議題上面可以合作，相信可以為人類社會做出積極的貢獻。另外對於2026年縣市長選舉，藍白合作的期程是否已經確定。鄭則說，一切都是按照原本既定的時程在走，現在只能說，除了新竹市長之外，其他縣市縣市長的提名，國民黨必須先完成提名，如果民眾黨也有提名，兩黨平台才會展開協調，或進行產生最後候選人的機制，一切都按照步驟順利推動中。

國民黨主席鄭麗文(中)出席黨部前元旦升旗典禮。(蔡親傑攝)

鄭麗文今天上午率領國民黨副主席李乾龍、張榮恭、蕭旭岑、季麟連等黨務幹部，及國民黨立委林德福、羅明才、陳菁徽等人，在中央黨部前廣場舉行元旦升旗典禮。雖然天氣並不穩定，但升旗典禮現場仍擠滿熱情的國民黨支持者。鄭麗文致詞時表示，希望未來朝野共同努力，放下之前的成見，為了國家、人民積極和解，突破現在的憲政僵局，共同推動重要的福國利民政策，讓國會能夠正常運作，台灣民主政治可以不要倒退，繼續大步邁進。

鄭麗文說，她希望兩岸和解，更希望美中和解，全世界都和解，帶來兩岸和平、區域和平，乃至世界的和平，大家也能放下過去的成見，放下惡鬥的情緒，為了共同的未來，大家都是一家人，可以攜手向前，不需要惡言相向，也不要把自己人當作敵人，就在2026年的第一天，大家共同用正能量與善念發下宏願，台灣能越來越好，世界也越來越好。



