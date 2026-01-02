軍演害的？浪漫跨年「飯店費付清」竟遭女友戴綠帽 阿兵哥心碎…網友：中共幫你認清

2025年12月30日，共軍舉行「正義使命-2025」軍演，我國軍也加強戒備。路透社資料照片



中共去年底無預警進行環台軍演，沒想到竟發生了令人心碎的悲劇。「中共軍演讓我看清一個人！」一名正在服役的男網友透露，中共臨時軍演，讓跨年假期「被取消」留營待命，但事前他早已安排好跨年要與女友度過浪漫夜晚，連飯店費用也都付清，他本來貼心讓女友還是可以去使用，沒想到卻遭女友帶其他男子過夜，被戴綠帽的阿兵哥無奈發文，也引發許多網友留言安慰。

這名網友近日在 Dcard 發文表示，他大學剛畢業正在服役，因為跨年本有假期，所以為了與女友浪漫跨年，早早就訂好飯店。沒想到，中共軍事演習說來就來，營區下令提升警戒，義務役士兵全面管制休假。

男網友透露得知無法放假跨年，他第一時間就傳訊向女友致歉，並大方表示飯店費用由他全額負擔，不希望女友虧到，心中更是充滿無法陪伴對方的罪惡感。

本以為女友會自己或與其他女性友人入住飯店，沒想到男網友收到朋友的提醒，發現女友不僅在IG上發文抱怨軍演，還意有所指寫下「也只能怪自己沒有多交幾個男朋友」。朋友也直接和男網友說真相，「她真的帶了別的男生去住他付錢的飯店」，男網友當場心碎。

「看到截圖時我已經心碎。」男網友表示，「得知她拿我的錢、睡我訂的房、跟別人在床上慶祝跨年時，我才發現自己不只是被綠，簡直是這輩子最大的笑話。」男網友最後感嘆，自己每個月省吃儉用，從不到7000元的微薄薪水中一點一滴存下這筆驚喜基金，「最後竟然成了她跟別人開房的贊助金。」他更心寒地說：「保家衛國到底為了什麼？為了守護這種人？笑死。」

貼文也引起廣大迴響，網友紛紛留言：「中共幫你認清一個人」、「女友比中共還誇張，早就想找理由劈腿了吧」、「還好沒結婚，一晚房費看清一個人算便宜」、「還好你沒有把爛人帶到2026」、「垃圾剛好丟掉」、「跨年沒陪到而已，就找其他男人睡了是多缺」、「我男友也是營區跨年，辛苦你了。」

