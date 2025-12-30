軍演對北高雄漁民影響有 議員籲賴政府：勇於面對、兩岸和平交流

大陸「正義使命－2025」軍演展開，高市議員宋立彬（右二）呼籲兩岸以和平交流與溝通，避免引發民眾與漁民恐慌。（本報資料照片）

大陸「正義使命－2025」軍演昨日上午展開，高雄市議員宋立彬今（30）日呼籲，面對頻繁軍演，兩岸應以和平交流與溝通為主，避免造成民眾及漁民恐慌。

宋立彬表示，北高雄漁民多在近海作業，捕魚範圍通常不會超過經濟海域，距離軍演海域有一定距離，海巡署及軍方會提前發放通知，告知漁民哪些海域不能靠近，以保障漁民安全，「對於近期大陸軍演，漁民確實會有些恐慌，但海域不便航行也會提前告知，多數仍能正常作業。」

他指出，若軍演頻繁或間隔過短，例如隔一兩天就舉行演習，甚至一兩個月就有一次，容易增加民眾與漁民的不便與心理壓力，可能造成恐慌；宋立彬強調，兩岸應建立和平交流與溝通管道，避免不必要的緊張情勢。

談到國際與兩岸情勢，宋立彬說：「台灣與大陸的關係越來越險惡，現在是互不相理、互不搭理的狀態，如果情勢持續升高，真的可能影響到戰爭或軍方演習擴大，炮火更猛烈，這是後續要觀察的。」

他呼籲，賴政府應勇於面對兩岸問題，持續溝通與協調，讓兩岸互相交流，保障國人安全與生活，「不論是大陸對台的恐嚇或演習，都不必要，甚至可能擦槍走火，影響到兩岸國民。」

對此，高雄漁民表示，期盼兩岸以和平方式交流，避免對漁業及民生造成長期影響。

