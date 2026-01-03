軍演對台灣造成極大困擾 卓揆：遺憾立法院譴責我 卻不譴責中國

行政院長卓榮泰今天出席「離岸風場航行空間船舶交通服務中心（VTS）啟用典禮」。（李京昇攝）

立法院會2日經表決通過對行政院長卓榮泰、國安會祕書長吳釗燮的譴責案，行政院長卓榮泰今天出席「離岸風場航行空間船舶交通服務中心（VTS）啟用典禮」時，他說「很遺憾立法院譴責我，卻不譴責中國」，讓他深感遺憾。

卓榮泰表示，每年在台灣往來的船舶超過10萬艘次，為了保障航行的安全，任何國家不要隨便在台灣沿海進行軍事演習，台灣一定要表達強烈的抗議。他表示，「立法院譴責我，我尊重，卻不譴責中國，我無法接受，中國這樣軍演，讓台灣的空域、海域造成極大困擾」，台灣有10萬艘航行船隻，非常忙碌應該確保安全。

廣告 廣告

卓榮泰說，台灣有東北季風、颱風，還有離岸風場，台灣海上的航行相當複雜，在彰化、台中一帶，每年約有3萬艘次的航行，因此要積極加強船舶、航線的安全，也是台灣對世界各國重要的服務之一。

【看原文連結】