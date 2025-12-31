軍演後仍有中共機艦進入我應變區 國防部：完成兵力調整、適切應變

中共解放軍12月30日進行「正義使命-2025」圍台軍演，引發國內外輿論譴責。（圖／鄒保祥攝）

中共解放軍30日進行「正義使命-2025」圍台軍演，引發國內外輿論譴責。針對共軍宣稱其針對性軍演已「完成各項任務」，國防部今天（31日）晚間表示，考量仍有相當數量共軍機、艦進入我應變區等因素，國軍秉「料敵從寬」原則，已完成相對性三軍兵力調整規劃，維持適切應變機制。

國防部指出，已要求各級部隊，對於受應對敵情任務影響休假之官兵，應完成補休假規劃，並充分說明溝通、落實，期使部隊獲得適切休整。

國防部強調，中共窮兵黷武的挑釁行徑，危害區域安全穩定，已受到國際社會民主友盟讉責。國軍將持續有節、有序、有管制地冷靜應處，堅定守護國家主權、民主自由及人民生命財產安全。

