軍演擒拿一周兩驚，惡霸善霸有區別嗎？

圖片來源：Associated Press

⊙陳詩寧

2026開場劇力萬鈞！先是中共在台灣周邊進行軍演，吊足大家胃口，一直到最後一刻才宣布結束；才安靜跨年沒兩天，美國在三小時內以迅雷不及掩耳的速度，把委內瑞拉總統及夫人活捉到紐約審判。一周兩驚，無論是中共「正義使命」或美國「絕對決心行動」，明明白白都是霸權野蠻行動，沒有太多解釋美化空間。不過，委內瑞拉跟台灣的國家利益沒有直接關係，拉美情勢也非一般台灣人時常接觸能夠理解，在評價之前不妨來進行背景了解。

1.特種部隊背後的特種機構DARPA

台灣人在電視機前面看美國特種部隊表演不是第一次，上一次應該是2011年歐巴馬總統抓捕賓拉登，只是賓拉登只是落單的恐怖份子，委內瑞拉總統是受到中國、俄羅斯、古巴三國保護，此次行動難度不可同日而語。

說來美國對於這些看似不可能的行動到底是如何準備的，閱讀資深記者Sharon Weinberger 的著作《DARPA：軍事科技幻想工程》可以帶來一些線索。

DARPA是在 1957 年10月蘇聯成功發射衛星引發恐慌後，美國於1958年2月緊急成立的國防部單位，當時美國陷入被技術突襲的恐慌，國防部需要一個跳過官僚體系、直接向國防部長報告的機構，由此誕生了DARPA這個專門研發下一代科技的機構。這次美軍捉人行動伴隨運用的死神無人機與地獄火飛彈，可以說是DARPA直接研究成果。

2.為打擊恐怖分子勤練擒拿術

美國國土得天獨厚，遠離地緣紛爭而相對完整，防禦本土的需求不大，作為美國的國家利益長期擔任世界警察，要摧毀別國國土的企圖心也很小，加上美國人命值錢，打到別國平民爭議也很大，所以DARPA自1980年來的研發目標始終是無人機和匿蹤科技。

而要精準進行恐怖份子的定點清除活動，看不見的各式資訊整合也很重要，DARPA長期研發電子決策平台也是這次行動的支撐重點。

當然，政治配合和優秀人才的投入才是行動成功的關鍵因素，也許有人會批評為了要打擊恐怖份子有將戰爭電子遊戲化的風險，但這已經是當今世界的現實基礎。

3.動態展示型錄台灣買會用嗎？

對台灣人來說，這開年就是兩個霸權的武器大觀，如果非要買點什麼，可以看到這些所謂藍白口中的破銅爛鐵，還真的是可以用的名牌貨。

例如台灣購買的MQ-9B SeaGuardian就是死神無人機的同系列款，台灣購買的F16V升級的APG-83 AESA 雷達與電戰莢艙（ALQ-254），和這次癱瘓了中國雷達的美軍 F-35 與電戰機（如 EA-18G），也是系出同門。至於台灣軍購預算很大一部分，美國要賣給台灣的電子戰系統，也是這次行動背後看不見的軟體整合平台。

買武器的確不是什麼好高興的，但在這個不平靜的亂世，是個國家就需要自保，何況是地緣政治熱點台灣。就像老子說：「兵者不祥之器，非君子之器，不得已而用之，恬淡為上。」按照型錄買點這個那個，也許是最恬淡平靜的選擇？

4.在意識形態的無風帶思考 善霸惡霸有區別嗎？

說來奇幻的是，被美國活捉的委內瑞拉總統在抵達美國時，竟雙手比讚說出Happy New Year，更加魔幻寫實的是，中共竟在之後兩天減少了軍機繞台，讓台灣享受了幾天地緣政治的無風帶。

這讓我們不得不去想，為了怕麻煩勤練高科技擒拿術的老牌霸權，和想用滾裝貨輪用人民打前線的、動輒威脅要飛彈洗地的新興霸權，或許也有善霸和惡霸之分？

畢竟科技始終來自人性，戰爭科技更是。期待好人和壞人在經過一番現實洗禮後真相大白。

作者為二十年來企業創作二刀流，去哪裡始終不忘記者和企業人的雙重身分。從外派中國到矽谷分公司，由太平洋東西兩岸回望台灣，文化與生態如珍寶發光，傳產和數位經濟並列爭輝，正在寫作新書《末代台幹》。

