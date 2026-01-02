軍演敏感時刻！桃機客運驚現「台獨必亡」跑馬 業者證實遭駭

業者自清稱伺服器凌晨遭攻破，設備由中華電信控管。示意圖，與本新聞無關。（翻攝自大有巴士網站）

中共近日發動「正義使命-2025」大規模圍台軍演，兩岸局勢緊繃。不料在2025年跨年當天，多名搭乘桃園機場客運的乘客驚見車內跑馬燈竟出現「台獨勢力必亡」、「翹首以盼待回歸」等激進字眼，甚至提及「演訓期間請理性看待」等內容，消息傳開後引發社群平台熱議，網友紛紛質疑「滲透太誇張」。業者隨即澄清，此為伺服器遭駭客入侵，已向警方報案處理。

12月31日清晨，一名搭乘從桃園機場往捷運新店站方向客運的民眾發現，車內原本顯示站名資訊的跑馬燈，竟跳出「台獨勢力必亡，翹首以盼待回歸」、「僅針對頑固台獨份子」等紅底白字訊息。由於正值共軍軍演期間，用語充滿針對性，不少網友在Threads上痛批：「太誇張了，內應這麼多嗎？」、「桃園不演了？」，擔憂國家門戶的資訊安全已遭威脅。

受害業者大有巴士表示，公司於當日上午9時接獲反映後，立即聯繫負責跑馬燈設備控管的中華電信查詢。經查發現，伺服器於31日凌晨1時遭不明人士登錄入侵，工程師接獲通報後於一小時內排除狀況，恢復正常顯示。大有巴士經理蕭先生強調，擔心遭人惡意栽贓，已前往警察局備案；據了解，當時還有另一家客運業者也發生相同狀況，所幸該車尚未發車即被發現。

資安專家林秉忠指出，這類事件已非首例，回溯三年前裴洛西訪台期間，台灣超商電視及台鐵螢幕也曾出現「戰爭販子」等反美、統戰標語。專家解析，這類攻擊可能是系統存在未知漏洞被掌握，駭客刻意挑選政治高度敏感的時機點進行人為操作，其主要目的並非實質破壞，而是為了達成「政治作戰」或「認知作戰」，製造社會恐慌與對立。





