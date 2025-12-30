軍演敏感時刻！返台飛機拍到外海「整排光點」 網友急問：正常嗎？

實習記者藍子瑄／台北報導

解放軍「正義使命-2025」圍台軍演畫面。（圖／翻攝自東部戰區微博）

中國29日突襲式宣布對台展開軍事演習，並預告今（30）日將於劃定海域進行遠火實彈射擊。由於部分演習範圍涵蓋台灣重要漁場，正值白金土魠魚捕撈旺季，澎湖漁民憂心若軍演時間拉長，恐衝擊生計。就在此敏感時刻，一名網友29日晚搭機自韓國返台途中，從高空目擊台灣西北方外海出現一整排密集亮點，忍不住拍下，並發文詢問「是漁船嗎？」掀起網友熱議。

原PO在 PTT 的 Gossiping 板發文指出，照片為搭乘廉航返台時以手機拍攝，由於機上無網路，無法即時確認飛行定位，只能依照航向與視覺判斷，推測位置約在「台灣左上方」的外海。他也補充，之所以認為接近中國外海，是因為畫面中一排白色亮點後方，隱約可見成片城市燈火，而飛行沒多久後，手機便跳出通知，顯示已回到台灣境內。

從照片可見，夜色中海面出現多個規律排列的強光點，亮度明顯高於一般船舶燈號，且範圍相當廣，與後方陸地燈火形成強烈對比。由於拍攝時隔著機窗，加上手機畫質有限，畫面略顯模糊，也讓不少網友產生聯想。

貼文曝光後，網友紛紛留言討論，多數人直言「不用想太多」，認為應是夜間作業的漁船。有人指出，捕撈小卷、魷魚等漁業常會使用高亮度集魚燈，「會開這麼亮的燈，通常是捕魚的」、「釣小卷的船就是整排在亮」；也有網友幽默回應：「漁船啦，軍艦開那麼亮是要給你拍照嗎？」、「軍演歸軍演，這看起來比較像討生活的」。

