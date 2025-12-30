軍演新聞一度從微博熱搜「消失」! 撞期習近平談話 引發軍方內鬥猜疑

今日（30）中國媒體《新華網》大篇幅刊登習近平個人崇拜內容。 圖：翻攝自《新華網》

[Newtalk新聞] 中國人民解放軍於昨日（29）在台灣周邊開始「正義使命-2025」軍事演習，《央視網》引中國國防大學教授孟祥青表示，中華民國總統賴清德公開的 400 億美元軍購案是「在台獨分裂道路上越走越遠的險惡用心」，故以軍演威脅之。在中國網路上，也對軍演抱持頗大的關注，各大新聞網站亦有數篇報導。

解放軍東部戰區的軍演主題海報。圖：翻攝自《央視網》

同時，昨日（29）在北京開始的中央農村工作會議相關消息也在今日釋出，各報亦已習近平之發言為題刊登至頭版，《新華網》更是進一步大篇幅刊登對習個人崇拜內容。這引發部分人士猜疑，認為這兩大新聞不只是出於巧合才互相爭搶版面，而是中國內部存在路線鬥爭。

類似觀點相信中國軍方有「速戰速決」與「堅持戰略定力」的攻台路線之爭，而這反映到了新聞曝光度上，亦有人聲稱軍演新聞一度在微博熱搜「消失」。

目前微博熱搜仍有許多軍演相關內容。圖：翻攝自微博

截至 30 日午後 3 時，除習近平發言站據頭版外，軍演相關新聞皆仍活躍在各版面上。不過，中國軍事行動此次對台灣造成了實質影響，軍演期間，台灣本島往金門航線原訂 65 架次取消 60 架次，馬祖航線取消 16 架次，金門航線另有 14 架次延誤，受影響旅客近 6 千人。國際線暫未受到影響。

