軍演期間海委會高官餐敘 主委管碧玲發文道歉

管碧玲為中共軍演期間，沒有取消餐敘道歉。(圖：管碧玲臉書)

中共東部戰區29日宣佈展開圍台軍演「正義使命-2025」，共軍直到昨天都沒有宣布演習結束。但我方海委會主委管碧玲，卻被爆出昨天中午與多位海巡高層到高雄某高級婚宴會館聚餐，引發「前方官兵賣命、後方高官飲酒作樂」的質疑。管碧玲今天（1）在臉書發文道歉，解釋這是早已排定的一場「惜別餐會」，還強調軍演情況海巡有全程掌握，沒有鬆懈，但對於造成社會負面觀感到抱歉。還表示自己沒有斷然取消惜別餐會，有任何批評，都虛心接受。

廣告 廣告

管碧玲的解釋是，海委會2025年最後一次主管會報是幾週前就安排要在12/31舉行；而且因為黃向文副主委即將歸建、海巡署陳泗川分署長也要退伍，所以才安排惜別餐敘。但29日中共突然發動軍演，她與幹部討論認為，依據發布軍演時間為12/29早上宣布至12/30下午1800，因此決定12/31擴大主管會報照常舉行。管碧玲說12/30下午6點對岸船艦都陸續駛離，但對岸沒有依常態宣布結束。當時考慮到餐敘為惜別性質，兩位主管對海委會、海巡署貢獻卓著，她為感謝與惜別，因此決定照常舉辦餐敘。對造成負面形象，深感抱歉。

管碧玲文中，除了詳述兩位高官的貢獻外，還不忘強調即使餐敘時間、或直至解除應變，海巡署持續監控海面狀況，救生救難、監控中國動向，都斷無絲毫鬆懈。她自己也持續應對認知作戰，發文厚植國人對海巡的信賴，還詳列了自己的發文紀錄包括①和平是唯一的道路②海巡媽媽帥呆了③迎接2026海上第一道曙光。說自己無論生活步調為何，都同時兼顧，守在崗位上。還稱惜別餐敘若有任何課責，她一人承擔。任何批評，也都虛心接受。