軍演期間海巡高層聚餐 管碧玲道歉：仍有監控動向、發文厚植國人對海巡信賴

中共環台軍演期間與海巡署高層在高雄聚餐，管碧玲發文道歉。（本刊資料照）

海委會主委管碧玲遭爆在中共環台軍演期間，與多名海巡署高層在高雄某高級會館聚餐，敏感時機引發外界質疑，國民黨立委也痛批「不會看日子的白目！」對此，管碧玲今（1日）在臉書公開道歉，強調是為了海委會及海巡署待退高層舉辦「惜別餐會」，且餐敘期間海巡署都有掌握軍演動向，她也持續發文應對認知作戰，厚植國人對海巡信賴，「未斷然取消惜別餐會，有任何批評，都虛心接受。」

管碧玲解釋，因海委會副主委黃向文歸建、海巡署分署長陳泗川退伍，早在才在數週前就安排好惜別餐敘。依據共軍發布軍演結束時間為12月30日傍晚6點，故決定12月31日擴大主管會報照常舉行，但共軍未依常態宣布軍演結束。

管碧玲強調，考慮到黃向文副主委、陳泗川分署長最後一次參加擴大主管會報，餐敘為惜別性質，兩人對海委會、海巡署貢獻卓著，為感謝與惜別，因此決定照常舉辦。「…他們的貢獻，外人無法理解。為表達感謝，我因此就任以來第一次安排主管、副主管餐敘，相聚惜別，這是我沒有斷然取消餐敘的心理因素。」

管碧玲說，即使餐敘時間或直至解除應變，海巡署仍持續監控海面狀況，救生救難、監控中國動向，斷無絲毫鬆懈。她本人也持續應對認知作戰，發文厚植國人對海巡的信賴。

對於惜別餐敘造成媒體負面形象，管碧玲深感抱歉，「無論生活步調為何，都同時兼顧，守在崗位上。惜別餐敘若有任何課責，我一人承擔。對於未斷然取消惜別餐會，有任何批評，都虛心接受。」

