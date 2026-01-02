軍演期間餐敘掀爭議！管碧玲二度道歉 牛煦庭籲下台負責

國民黨發言人牛煦庭指出，管碧玲於軍演期間參加餐敘引起的負面觀感，要求下台負起政治責任。（圖／CTWANT攝影組）

本刊《CTWANT》獨家報導指出，中共對台發動大規模軍演、海上情勢高度緊張之際，海委會主委管碧玲仍指示如期舉行高層餐敘，多名海巡關鍵首長全數出席，引發外界對國安應變與指揮體系的質疑。對此，國民黨發言人牛煦庭今（2）日批評，直指相關作為嚴重失當，要求管碧玲引咎辭職、負起政治責任。

牛煦庭表示，在當前台海情勢特殊、外界普遍認為海巡正逐步轉型為「第二海軍」，更應專注於實質領導與訓練，而非流於形式。他直言，管碧玲熱衷經營臉書、與媒體互動，這或許是其民意代表時期的習慣，但不能因此耽誤正事，否則無法真正扛起第二海軍的重任。

圖海委會主委管碧玲針對軍演期間參與餐敘引發外界批評二度道歉。（圖／黃耀徵攝）

他進一步指出，政府宣稱從容應對環台軍演，卻在敏感時刻出現高層辦婚禮、主委餐敘，反倒讓基層海巡與軍人承擔最重壓力，形成「前方吃緊、後方緊吃」的失衡現象。他質疑，若高層如此失能，社會如何相信政府能守護國家，並強調管碧玲不應只發文道歉，而應下台負責，展現政務官的政治責任。

相關爭議引發負面觀感後，管碧玲二度道歉，並表示對外界的批評坦然接受，也對支持與鼓勵她的人士表達誠摯感謝。她強調，讓海巡人員維持驕傲感、責任感與高昂士氣，是自己最重視的事情，因此選擇迅速道歉、獨自承擔外界的指責，讓全體同仁能夠持續堅守崗位，繼續埋頭苦幹。

