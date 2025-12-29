軍演模糊攻擊界線！外媒曝共機艦直逼鄰接區

▲中共解放軍東部戰區宣布，將從今天開始，展開「正義使命-2025」演習，形同包圍台灣。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 中共解放軍東部戰區今（29）日宣布，自今日起在台灣周邊展開代號為「正義使命-2025」對台軍演。外媒《路透社》分析，中共正日益模糊例行軍事訓練與準備攻擊的界線，降低美國與盟友應對的預警時間，有台灣安全官員透露，一些共機共艦正蓄意逼近台灣「鄰接區」。

中國解放軍東部戰區宣布，將於明（30）日上午8時至傍晚6時，對多個海域及空域進行軍事演習，同時組織「實彈射擊」，屆時任何船隻與飛行器皆禁止進入。演習將於週二繼續進行，內容包括封鎖台灣主要港口和包圍台灣的演練。

東部戰區聲稱，這是對「台獨」分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。

《路透社》報導，此次軍演是2022年時任美國眾議長裴洛西訪台後，中國第6度舉行大型軍演。這次演習是在美國宣布向台灣出售價值111億美元的武器後11天開始，這是有史以來​​美國對台最大軍售案，引發了中國國防部的抗議，並警告稱軍方將採取「強硬措施」予以回應。

分析人士表示，北京的演習越來越模糊例行軍事訓練演習，與發動攻擊的準備之間的界限，這項策略旨在讓美國及其盟友對攻擊的預警時間降至最低。

台灣國防部稍早表示，昨日清晨6時至今晨6時，一共偵獲11架次中國軍機艦及2艘公務船，持續在台灣周邊活動。台灣高級安全官員透露，數十艘中國軍艦和飛機正在台灣周圍活動，其中一些正在「蓄意逼近」距離台灣海岸線24海浬的鄰接區。

報導也提到，台灣股市未受中國軍演影響，早盤交易上漲0.8%，創歷史新高。

