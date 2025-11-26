軍演武嚇x認知戰 中暗網抹黑高市收台灣賄賂1／日中外交風暴延燒 川普淡定回應：應該沒事

日中關係緊張，演出活動也喊卡。(AP)

日本和中國關係持續緊張下，美國總統川普先後與中國國家主席習近平和日本首相高市早苗通話，川普美東時間週二（25日）對外表示，他與兩位領袖的對話氣氛都非常好，認為目前情勢良好。不過，中國卻是依舊動作頻頻，除了軍演，也企圖針對電影、演唱會等文化產業開刀。

日中關係降到冰點，兩國外交風暴延燒之際，美國總統川普老神在在。美國總統川普：「（與日本首相的通話）很好，我們聊得很愉快，我跟她的關係很好，我也和中國國家主席習近平聊得很好，我認為那個地區應該沒事。」面對日中緊張關係，川普淡定給出一句「應該沒事」，但真的是如此嗎？

中國外交部發言人毛寧：「近日中日之間的交流合作受到影響，起因是日本首相高市早苗的錯誤涉台言論，嚴重傷害中國人民的感情，惡化了中日交流的氛圍。」中國從軍事動態再到官媒評論，依舊動作頻頻，海事局25日再發布最新航行警告，從11月26日清晨4點到8時，黃海部分海域將執行軍事任務，禁止船隻駛入，文攻武嚇沒有間斷，現在就連動漫、電影、演唱會等文化產業也被中國拿來開刀。

日本超人氣動畫「鬼滅之刃」原本正在中國熱映，但近來卻傳出恐怕將遭到撤檔，導致票房大受打擊，不過多家影城趕緊出來滅火，強調目前一切正常，但有些人就沒這麼幸運。港星鄭伊健：「大家好，你們好！我是鄭伊健，我又有機會來到日本開演唱會，到時見。」原定12月5日要在日本東京舉行個人演唱會的港星鄭伊健，主辦單位25日卻無預警宣布因不可抗力因素，決定全面取消演出，日中關係緊張下，演出活動喊卡也引發聯想。





