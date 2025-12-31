軍演狼來了 別讓賴政府騙了

大陸對台進行「正義使命－2025」圍島軍演，從危機處理的角度來看，這已經是一場實質的台海危機，台灣股民還是無感的追逐大漲的股票，但政府不能因為人民無感，就以為危機並不存在，否則台灣危矣！

危機處理的要素，一般可分為驚訝、時間和決策3種。驚訝是指事件本身能夠造成對方的驚奇與害怕，時間指的是發動危機要讓對方措手不及，決策當然是指對方如何因應突然發生的危機事件。3種因素是考驗領導者的智慧與心理素質，也就是看政府能否在最短時間內，處理與應變危機的降臨。

這次解放軍對台進行的圍島軍演，已實質構成危機，不能再以為只是一場項莊舞劍罷了，它完全是按照危機要素發動軍演，就是要讓賴政府措手不及，以測試賴清德總統所說的，中國沒有能力威脅台海，讓台灣看清楚現在的解放軍已非吳下阿蒙，以為台灣海峽還是天塹。

「正義使命－2025」軍演選擇在一早總統府還沒上班前發布，且解放軍在發布前就有動作，就是要賴政府驚訝，看你怎麼因應。如果手忙腳亂，那就是台灣應付危機的能力不足，更別說是要應對戰爭了。

政府一直低調到下午4點半才由國防部官員舉行記者會，這若真的發生在戰爭初期，恐怕是不及格的危機處理。政府當然可以辯說是為了不影響人民生活，但若真的發生戰爭危機，人民還能像綠營政客所說，大家一樣可以照常上班上課嗎？這不過是自己騙自己。那是因為台灣人民已經清楚大陸軍演都是針對台獨，不會擴大軍演轉為戰爭，所以大家股照炒、班照上，解放軍的炮彈於我如浮雲。

最糟糕的危機處理方式，就是政府為了掩飾軍演可能造成的社會恐慌，反而不斷用國安基金砸錢硬是拉高台積電，把股市大盤拉高讓大家不怕，以為大陸軍演是玩假的，這種掩耳盜鈴的做法，其實跟小學課本裡「狼來了」的故事一樣，久了人民對軍演麻痺，哪天真的發生解放軍攻台，所謂的社會韌性恐怕一下子就瓦解了。

所以，針對大陸軍演，政府每次都要讓人民知道這是玩真的，也不用害怕解放軍軍演，就是要讓台灣隨時進入戰爭狀態，或是準戰爭狀態，讓賴清德不敢變成一個真的台獨工作者。這種使用武嚇的警告，要比文攻有效，這是大陸多年來試驗的結果，如果賴政府還是不把已經侵入領海範圍的軍演當作一回事，還是盲目相信唯武器論，非要把台灣打造成一頭豪豬不可，最後受害的還是無感的人民，而不是一再掩耳盜鈴的政客。因此，台灣人民應該清楚大陸軍演只會是政客的利多，絕非股市的大利多。（作者為台灣國際戰略學會理事長）