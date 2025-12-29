軍演秀肌肉、擋賴清德過境美 美媒：習近平「勝利」結束2025年這回合

編譯張渝萍／綜合報導

摘要

距離告別2025年僅剩2天，中共解放軍29日宣布展開為期至少兩日的軍演，在年末對台灣與美國、日本嗆聲，也欲藉此展現軍事實力，達到威嚇目的，將這股氣勢延續到明年。

的確，中國國家主席習近平正以「勝利姿態」結束他的2025年。美媒分析，其實2025年原本是充滿挑戰的一年，但在與美國總統川普展開貿易戰與外交戰，習近平政權化危機為轉機，展現絕佳應對能力，像是用稀土壟斷地位迫使川普在關稅上讓步。

廣告 廣告

甚至在外交舞台上也展現強勢姿態，主持高調閱兵典禮、20多國外國領袖簇擁，在南韓與川普見面，此會面還被川普稱為「G2會談」，這樣罕見的說法正巧滿足的中共政權長期渴望被被視為與全球超級強權平起平坐的肯定。甚至讓美國拒絕台灣總統賴清德過境紐約。

然而，這樣的「光鮮亮麗」背後，隱藏的經濟與人事清算，才是讓習近平最焦慮的問題。

美媒分析，其實2025年原本是充滿挑戰的一年，但在與美國總統川普展開貿易戰與外交戰，習近平政權化危機為轉機，以「勝利姿態」結束今年。（圖／翻攝自新華社）

中國如何「贏了」川普關稅戰？

美媒29日分析，2025年川普上任，帶來關稅戰、貿易戰，照理來說對習近平會是充滿挑戰的一年。

然而，我們可看到，中國運用其壟斷稀土的優勢，迫使美國在關稅與出口管制上讓步。接著，即便先前關稅戰打得火熱，中國出口轉向美國以外的市場，反倒讓中國貿易順差首度突破一兆美元。此外，就算華府設下限制，中國的人工智慧企業仍持續推進，晶片製造商也在習近平「科技自立」的號召下，加速奔赴首次公開募股（IPO）市場。

習近平如何透過外交展現強大？

在外交舞台上，習近平同樣展現強勢與強人姿態。他在北京主持盛大的閱兵典禮，身旁簇擁著二十多位外國領袖，欲向世界展現中國有足夠的硬實力支撐中共「新世界秩序」的願景。

習近平九三大閱兵迎接外國貴賓。 （圖／翻攝自新華網）

幾周後，習近平又在南韓與川普會面，這場會面被川普稱為「G2 會談」。這罕見的說法，正是中共政權夢寐以求，想得到與世界超級強權平起平坐的肯定。

不僅如此，川普內閣中的對中強硬派也開始低調行事。例如曾被北京制裁的國務卿盧比歐，12月才呼籲用「成熟」的方式管理美中關係。

曾任中央情報局中國問題分析師、現為布魯金斯學會研究員的席恩（Jonathan Czin）表示：「這一年對習近平來說，表現遠遠優於任何合理預期。無論從哪個角度看，習現在的處境都比一年前更有利。」

習近平在南韓與川普會面，這場會面被川普稱為「G2 會談」。（圖／翻攝自X平台 @BlexCrypto）

中國「佔上風」會怎樣影響美國對台？

在川普尚未建立本土關鍵礦產產業，目前仍無法完全與中國脫鉤，這項劣勢讓川普無法再對北京加徵更多關稅，或施加更嚴格的晶片限制。

而對習近平來說，美國這項劣勢正是他可對川普政府或其盟友施壓的關鍵。 例如，中共政權已在台灣議題上加大施壓，先前日本首相高市早苗挺台言論，就讓北京強力發動經濟攻勢。

中共政權已在台灣議題上加大施壓，先前日本首相高市早苗挺台言論，就讓北京強力發動經濟攻勢。（圖／翻攝自X平台 @JPN_PMO）

中國也完全沒有要放掉它製造業為核心的經濟模式。2026 年初，德國、英國與愛爾蘭領袖將陸續訪問北京，這將考驗習近平是否能在川普四月訪中前，充分運用他新取得的有利地位。

曾為中國外交部提供建議的學者吳心伯指出，中方的訴求之一，就是要求美國調整數十年來對台灣問題的表述。

表面的勝利掩蓋哪些中國經濟問題？

然而，在外交勝利的光環之下，習近平在國內仍面臨諸多隱憂。例如結構性的經濟脆弱性，或深入軍方與黨內高層的人事清洗動盪。

前歐盟駐華商會主席伍德克（Joerg Wuttke）指出：「習近平真正頭痛的問題，絕對不是外交事務，更不是川普，而是中國自身的經濟。」

乍看之下，中國經濟在2025年表現尚可。出口繁榮讓經濟成長大致維持在約 5% 的目標水準，中國製造商也持續向價值鏈上游邁進。

然而，這股動能正在減弱。投資即將出現自1998年以來首次年度萎縮，零售銷售創下疫情以外的最低增速，而房地產危機未見盡頭，新屋價格在11月進一步下跌。

為支撐成長，中國政府已承諾在 2026 年擴大財政支出的基礎。中國財政部28日發布聲明指出，將擴大對先進製造、科技創新與人力資本發展等重點領域的定向投資。

表面的勝利掩蓋哪些習近平政權問題？

中共高層也動盪不安。今年習近平清算的高階官員數量創下新高，先前已有多名將領遭到清洗。

隨著中國在10月啟動為期一年的黨代會倒數，權力爭奪戰更加激烈，屆時習近平很可能尋求第四個任期。

儘管沒有跡象顯示習近平的統治正遭受挑戰，但他的整肅行動已引發外界對軍方狀態與作戰能力的質疑，特別是在美國官員聲稱，習近平已指示解放軍須在 2027 年前具備入侵台灣能力的背景下。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授吳木鑾（Alfred Wu）表示：「對中國而言，國內的不穩定因素其實更多。」

誰是「習近平強大」的推手？

分析指，中國今年在國際舞台上的信心回升，最大功臣可能是川普。川普重返白宮，在中國被不少人視為對自身有利的發展。

奉行「美國優先」的川普，讓美國退出國際機構、削減對外援助，讓中國可趁機擴大影響力。

而川普先是升高關稅戰，卻在關鍵製造礦物供應吃緊時退讓，更加深了習近平的信念：面對美國施壓，展現力量比妥協更有效。

這一年中，習近平目睹川普逐步拆解多項長期讓中共政府不滿的政策。華府弱化了原本用以限制中國軍事發展的出口管制、拒讓台灣總統過境紐約，並與印度關係惡化。印度是美國多年來合作，用以制衡中國的夥伴。

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

稱解放軍是保護台灣人！館長喊「誰不想當中國人」 遭網嗆翻

民進黨：持續阻擋國防預算後，鄭麗文已換到「鄭習會」門票？

中國軍演如照妖鏡？律師喊舔共內鬼現形：雙殺蔣萬安、鄭麗文

解放軍環台軍演 學者曝關鍵：問題不在蔣萬安，而在習近平不在乎國民黨

