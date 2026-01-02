軍演結束後第3天…美國務院籲陸克制 促對話

對共軍日前舉行圍台軍演，美國國務院一日（台灣時間二日）發布聲明，呼籲中國大陸保持克制，停止對台的軍事施壓，並與台灣展開有意義的對話；國務院這次聲明是在共軍軍演結束後的第三天發出。

外交部昨天表示，除日本、菲律賓、歐盟及澳洲等國對中國軍演表示關切外，美國的聲明再次展現，理念相近國家明確表達對台海和平穩定的支持立場，外交部長林佳龍對此表示誠摯感謝。

共軍東部戰區去年十二月廿九日宣布展開代號「正義使命–二○二五」的大規模軍演，並於翌日在指定海空域實彈射擊，最後在卅一日宣布結束軍演。

美國國務院副發言人皮戈特一日聲明，大陸對台和區域其他國家的軍事行動及措辭，不必要地升高緊張；國務院敦促北京保持克制，停止對台的軍事施壓，並與台灣展開有意義的對話。該聲明還寫道，美國支持台海和平穩定，反對任一方片面改變現況，包括透過武力或脅迫手段。

除了此次正義使命–二○二五，自時任美國聯邦眾議院議長裴洛西二○二二年八月訪台以來，共軍還有六次大規模軍演。

以下是代號與美國國務院間隔多久做出回應：二○二二年八月四日至七日「中國人民解放軍重要軍事演訓行動」、軍演的第一天；二○二三年四月五日至七日「第一階段台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」、軍演結束當天；二○二三年四月八日至十日「第二階段環台島戰備警巡和『聯合利劍』演習」，國務院未特別回應，但美國在台協會（ＡＩＴ）在軍演期間就表示密切關注，白宮國安會則在軍演結束後的第一天做出回應。

二○二三年八月十九日「海空聯合戰備警巡演練」、軍演結束後的第一天；二○二四年五月廿三日至廿四日「聯合利劍–二○二四Ａ」、軍演期間；二○二四年十月十四日「聯合利劍–二○二四Ｂ」、軍演結束當天；二○二五年四月一日至二日「海峽雷霆–二○二五Ａ」、軍演期間。

但共軍的「正義使命─二○二五」演習，遭美、日、澳、菲、歐盟等關切，並喊話中共保持克制，大陸國防部強調，「沒有人比我們更珍視台海和平，但絕不接受任何人任何勢力以維護台海和平為由，束縛我們遏制台獨分裂活動的手腳」；絕不允許任何人、任何勢力打著和平的幌子，「干涉中國內部事務，禍亂台海」。

