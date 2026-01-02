軍演結束後：美國敦促北京保持克制 停止對台軍事壓力

（德國之聲中文網）中國軍隊12月31日宣布代號“正義使命-2025”的環台軍演“圓滿完成”後，美國國務院次日（1月1日）表示，中國近期針對台灣及其他國家的軍事活動和言辭“不必要地加劇了地區緊張局勢”。

美國國務院首席副發言人湯米·皮戈特(Tommy Pigott)在一份聲明中說：“我們敦促北京保持克制，停止對台灣的軍事壓力，轉而進行有意義的對話。”皮戈特強調，“美國支持台海和平穩定，反對任何單方面改變現狀的行為，包括以武力或脅迫手段(改變現狀)。“

2025年12月29日，中國軍隊無預警宣布立即啟動代號“正義使命-2025”的軍演，解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東演習，艦機多向抵近台灣島，形成三面合圍，模擬封鎖台灣主要港口和攻擊海上目標，並進行了火箭彈實彈射擊。中國軍方還發布自稱以無人機視角拍攝的台北101的視頻，並配以具有誤導性的“解放軍無人機視角俯瞰台北101大廈”的文案說明，引發空前關注。

特朗普說他“不擔心”

12月29日當天，美國總統特朗普對中國的軍演表態，並試圖將此淡化為“例行軍演”。特朗普再次強調他與中國國家主席習近平的關系良好，並稱“完全沒有什麼讓我擔心的”，“他們已經在那個區域進行海軍演習20年了”。

不過，台灣國防部表示，解放軍此次大型環台軍演是距離台灣最近的一次。

此次環台軍演正值地區形勢緊張之際。數周以來，日本與中國的關系急劇惡化，日本首相高市早苗11月暗示中國大陸若對台灣動武，日本可能武力介入的表態引發中國極為強硬的反彈。12月17日，隸屬美國國防部的國防安全合作署（DSCA）宣布啟動對台灣出售價值約111億美元的武器裝備，規模遠超以往，引起中方強烈抗議。

中國視台灣問題為中國核心利益的核心。美國戰爭部12月23日發布的2025《中國軍力報告》指出，五角大樓評估認為，中國正為在2027年前具備“贏得台海戰爭”的能力作准備。

美國的《台灣關系法》采用”戰略模糊”政策，未明確承諾出兵協防台灣。特朗普多次稱，習近平承諾在其任期內不會對台動武。特朗普第二屆總統任期將持續至2029年1月20日。美國憲法規定，總統任期最多為兩屆。

作者: 德正 (德新社、法新社)