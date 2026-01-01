軍演結束空飄氣球飛越台北上空 國軍統計28機艦、2氣球活動

軍演延長日國軍共偵獲共機3架次、共艦17艘，及公務船8艘，此外，昨晚還偵獲2氣球活動，其中一顆甚至飛越桃園、台北上空。（圖／美聯社）

大陸東部戰區昨（31）日晚間宣布「正義使命-2025」正式結束，據國防部統計，被延長的一日共偵獲共機3架次，其中1架越中線，另還有共艦17艘、公務船8艘於台海周邊活動；不過弔詭的是，昨日晚間另還偵獲2空飄氣球飛越北部空域，其中一顆甚至還直接飛越桃園、台北上空。

據國防部今日公布的中共機艦動態，截至今日6時止的24小時內，共偵獲共機3架次，其中進入西南空域者計1架次，另還包括共艦17艘及公務船8艘，持續在臺海周邊活動。 國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國防部情次室次長謝日升中將30日也曾補充說明，就算軍演結束，當下它的兵力還在我們台海周邊，國軍不會因為演習宣告結束，就掉以輕心或鬆懈。

此外，國防部亦於昨日晚間偵獲2枚空飄氣球，分別於軍演結束前的16時20分至17時45分，於台中西北60浬偵獲向東北方飄行，飛行高度30000呎；以及軍演結束後、跨年前的22時30分至23時50分，從台中北方30浬向東北飄行，高度32000呎，而該第二顆空飄氣球更靠近台灣，甚至還直接飛越桃園、台北上空。

