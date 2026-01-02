軍演結束、口水戰繼續！中國國防部又放話

▲中國解放軍東部戰區，12月29日至12月31日，舉行針對台灣的「正義使命-2025」演習。（圖／解放軍微信公眾號）

[NOWnews今日新聞] 中國針對台灣的「正義使命-2025」演習已結束，多國陸續發聲譴責，美國國務院1日也透過聲明敦促北京克制，停止對台灣施加軍事壓力，並強調反對片面改變現狀的行為。對此，中國官方秉持一貫論調，聲稱演習受到「境外勢力炒作」，台灣問題純屬中國內政。

中國國防部發言人張曉剛2日回答記者提問，被問及解放軍東部戰區舉行「正義使命-2025」演習，遭台灣總統賴清德指控為區域穩定帶來不確定性風險，美、日、澳、菲、歐盟等國家或組織亦「說三道四」，有何評論?

張曉剛聲稱，解放軍東部戰區成功組織「正義使命-2025」演習，全面檢驗任務部隊一體化聯合作戰能力，充分展示打獨促統、反制干涉的強大實力，鮮明昭示任何在台灣問題上，越線挑釁的惡劣行徑，必遭堅決回擊，任何阻撓中國實現統一的險惡圖謀都不可能得逞。

張曉剛老調重彈，強調台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。解放軍在台灣周邊組織反分裂反干涉行動，完全正當必要、無可非議。台海最大的現狀，就是海峽兩岸同屬一個中國，台海和平穩定的最大威脅就是台獨分裂行徑和外部勢力的縱容支持。

張曉剛指出，沒有人比中國更珍視台海和平，但也絕不接受任何人、任何勢力，以維護台海和平為由，束縛北京遏制台獨分裂活動的手腳，絕不允許任何人、任何勢力，打著和平的幌子，干涉中國內部事務，禍亂台海，也敦促有關國家和機構，嚴守一個中國原則，停止對台獨勢力的縱容支持，停止在台海問題上攪局生事。

最後，張曉剛不忘喊話「廣大台灣同胞」，要切實認清賴清德「台獨引戰」的極端危險性、危害性，防止被台獨勢力蒙蔽裹挾，切實維護好自身安全福祉和中華民族根本利益。解放軍將持續加強練兵備戰，隨時準備回擊謀獨挑釁行徑，堅決挫敗一切外來干涉圖謀，捍衛國家主權、統一、領土完整。

