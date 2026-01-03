軍演習題：兩岸「善治」黃金交叉 台灣民主衰敗起點／楊雨亭

▲中國解放軍「正義使命2025」軍演，射擊火箭落彈點在距離台灣24浬範圍內。

楊雨亭

共軍對台進行「正義使命」軍演，規模是軍機繞台以來最大的一次，環島五處演習範圍全進入台灣海域24浬，最近者逼近12海浬。我軍參謀本部表示，一旦受共軍攻擊，指揮部可立刻下令回擊，因此下次共軍再有軍演，雙方走火的機會不是沒有，是只形成局部交火，還是引發美日進入戰區，目前尚難判定。但共軍已知我方決策模式，非常重要，以烏克蘭的例子，兩岸一旦開戰，未必能速戰速決，因此中共中央需要整體考量。

我們需注意到民進黨政府與中共謀和的可能性不高，未來台海發生戰事的機會不低，因此台灣的備戰自衛，及社會機能與人民生命財產的保護是基本要件。下一階段立法院審議國防與軍購預算時，應注意除了武器裝備，還需設計戰時國家基本正常運作的機制，包括水、能源、食物、運輸與醫療設施的供給與維護。

同時，當戰爭啟動後，總統即可下達戒嚴令，在野黨的活動與反對政府的言論將大受限制。由於中共一旦開展武力統一，絕難中途而廢，由此台灣的民主政治在戰事結束前無法正常運作。因此，朝野皆需就此磋商，事先達成基本共識，以免戰爭下的政府轉為獨裁專制，人權約束沒有限制，戰後收拾殘局時可減少許多不必要的問題。

據近日幾家最新民調，皆顯示支持民進黨的比例仍大於國民黨，只有藍白合大過民進黨，說明台灣的民主政治已經形成了盲目僵化的族群與意識形態對立，不論民進黨怎麼說怎麼做，一直可以穩固維持基本盤，讓賴清德不需改變強硬態度。

目前中華民國的民主政治運作卡住，在這樣的處境下政府應如何運作？人民生活與工商業是否受到影響？由於政治與輿論皆偏兩極，中庸之道沒有生存空間，國家與人民承受高度風險，短時間內難以改善，這是我們需要慎重思考的問題。

2028若由國民黨執政，兩岸關係必大幅改善，台灣或可逐步脫離第一島鏈捆索，此將大幅調整美中台關係，深刻影響東亞政局，美日皆不願見到如此結構性改變，乃在戰略中將民進黨政權嵌入美日台的攻守同盟。然這違反整體中華民族的利益，坐實外力干預，長期而言無法固守，且致台灣社會一直處於兵凶戰危的處境。惟近日台灣股市長紅，反映社會病態的危機意識，因此民進黨應再考慮適當觀念與調整作法，以確實保障台灣福祉。

我們需要警惕，當台灣的民主崩壞和中國大陸一黨專政的「善治」出現黃金交叉時，產生了人心向背的分水嶺，此時統獨之爭失去了實質意義，歷史的轉折就會出現。未來回頭來看，今天賴清德政府破壞憲政的影響，很可能就是台灣走向衰敗的起點。（照片翻攝解放軍東部戰區微博）