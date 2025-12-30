軍演衝擊能源？ 台電曾文生：天然氣船都順利進港
台北市 / 綜合報導
中國再度實施圍台軍演，我國能源是否能夠穩定供應，至關重要。畢竟台灣高達98%的能源，都仰賴進口，如果遭到中國封鎖，將嚴重衝擊民生及產業用電。對此，台電董事長曾文生表示，今天(30日)早上天然氣運送船都順利進港；台電公司發言人也強調，燃煤的安全存量，都高於法定天數。
船隻卸收各種能源，是台灣許多港口，再平凡不過的日常工作，但就怕中國圍台軍演，會對能源安全構成威脅。台電董事長曾文生說：「它(中國)不是第一次(軍演)了，今天早上我們的天然氣船都有順利進港，現在是冬天，我們最近的備轉容量率都有超過10%。」
台電董事長曾文生6月時就曾透露，台灣夏季天然氣安全存量，天數大約11到12天，隨著桃園第三天然氣接收站，兩座儲存槽開始進氣，再加上明年台中接收站三期也會進氣，安全存量可以增加到14至15天，而且高雄洲際碼頭外側，也規劃興建新的接收站，有望持續增加安全存量。
台電發言人黃美蓮說：「天然氣的部分，我們也會積極跟中油公司來聯繫，那希望也能夠確保這個能源儲備，跟那個電力的供應無虞，燃煤的安全存量的天數，都高於法定的規範，法定天數是30天，那台電的話我們都會高於這個30天，那最高可以達到45天來規劃。」
目前我國能源，高達98%都仰賴進口，其中原油跟石油產品，2024年達到4864萬公噸油當量、占比42.4%，煤炭則是3334萬公噸油當量、占比29.1%，液化天然氣也進口了2459萬公噸油當量、占比21.5%，不難看出中國如果封鎖台灣，對能源供應的潛在影響非常大。
軍事專家林穎佑說：「液化天然氣它會有自然揮發的效果，所以一般來講的話，天然氣並沒有辦法去做長時間的儲存，煤炭它固然可以做長期的儲存，但是煤炭在使用上面就會有空污的問題，我們在能源的取得跟能源的運用上面，是不是或許要有一些新的做法，或者是一些必要的備案。」如何防患未然，確保台灣能源穩定，無疑是重要課題。
