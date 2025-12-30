軍演衝擊！老漁民看淡「有國軍保護」 漁會盼政府補貼

因應大陸軍演，海巡署派遣大型艦船及巡防艇在港區周邊警戒。（民眾提供／王志偉花蓮傳真）

大陸在台灣周邊發動軍事演習，並將於今天進行實彈射擊，花蓮漁港今清晨幾乎無漁船出港，港內異常冷清。對此有漁民表示會怕，昨天就急著返港，也有老漁民表示國軍已經在周邊部署，並不害怕；花蓮區漁會理事長王登義則表示，軍演影響漁民收入，盼政府重視。

大陸無預警展開演習，實施實彈射擊，並在台海劃設5處射擊區域，花蓮漁港漁民也擔心捕撈海域可能與射擊區重疊，出海作業因此受影響，不少漁民選擇暫時觀望，也有在近海捕魚已提早返港，避免遭波及。

廣告 廣告

交通部航港局已發函到漁港，標示演習海域座標，指出因大陸軍演一事，請轉知轄屬或代理船舶航經該水域時繞行避開演習區域。

大陸實施軍演，花蓮漁港內出現雄三飛彈部署。（民眾提供／王志偉花蓮傳真）

大陸實施軍演，花蓮漁港內出現雄三飛彈部署。（民眾提供／王志偉花蓮傳真）

因應大陸軍演，花蓮漁港內今早異常冷清。（民眾提供／王志偉花蓮傳真）

王登義表示，漁會接到訊息，在第一時間，在內部漁民群組通告，希望漁民作業時要注意安全，他說，軍演對漁民生活作業影響非常大，衝擊漁民收入，希望政府正視軍演對漁民傷害跟損失，對漁民進行補貼。

在地捕魚超過60年的漁民表示，因海軍已在漁港周邊部署飛彈進行防護，自己並不感到害怕。不過多數漁民選擇提早返港避險。

為強化防衛，國軍駐守花蓮的飛彈部隊海鋒大隊、反艦飛彈部隊以及包含雄風三型飛彈機動車組，持續駐守不定點戰術位置；海巡方面則有2艘大型艦及55噸巡防艇在港警戒，以強化東部沿海防衛，確保民眾與漁民安全。

更多中時新聞網報導

田啟文首拍台片《雙囍》展濃厚父愛

場勘台北文華東方 陳漢典Lulu傳1月辦婚宴

蔡小虎發宏願征服北高雙巨蛋