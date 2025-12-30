軍演衝擊10萬旅客！傳台灣人「攜槍」被日本海關抓到 長榮證實曾技術性轉降

中國解放軍29日宣布發動「正義使命2025」軍演，自今（30）日8時至18時將在台海周邊劃設7處臨時危險區，進行火箭發射演習並禁止航空器進入，軍演導致900多班航班、約10萬人次旅客受影響，我交通部嚴厲譴責。台海情勢緊張之際，年末假期多，不少國人選擇出國旅遊，但近日卻傳出長榮航空（ BR31）紐約飛往台北的班機，因遭遇逆風沒油，技術性轉降大阪關西機場（KIX），未料安檢時查出台灣旅客各攜帶一把手槍，「根本是比好萊塢電影還扯的聖誕驚喜包！」影片中更直呼倘若班機沒轉降，兩把槍恐就順利滑進台灣了！對此，事實查核平台發布調查報告。

調查報告顯示，YouTube頻道「型男機長瘋狂詹姆士」2025年12月27日的直播影片，約1:08:00秒時，詹姆士原話為稱「...在大阪，下飛機之後，有兩個台灣籍客人，一男一女，正常喔，（外表）看起來都是正常喔，像我這種正常人，不是8＋9、刺龍刺鳳的喔，正常人。過安檢的時候，查出兩把槍，手槍，手槍喔，兩把喔，一人一把喔，手槍喔，沒有子彈而已...。」

長榮證實：因油量考量實施 技術性降落

MyGoPen以航班號「BR31」進行搜索，可以找到航班追蹤網站FlightAware的資料，該航班是從紐約甘迺迪機場（JFK）直飛桃園國際機場（TPE）的長途航班，在12月25日時目的地確實變成日本關西國際機場，與傳言提到的內容相符。然而，針對台灣人攜帶槍枝，根據鏡新聞、Newtalk等台灣主流媒體報導，長榮航空說明BR31航班確因遇高空逆風過強，因考量油量實施技術性降落，臨時轉場關西機場進行加油作業。

調查報告指出，據日本機場作業規定，旅客須依當地規範進行轉機安檢程序，但長榮方面當時並沒有提到查獲槍枝一事，僅表示「發現有2名旅客攜帶不符合規範的物品，已交由安檢單位和執法單位進行後續處理。」另據《中央社》報導，長榮航空後續補充說明，在關西機場安檢時發現「一名外籍旅客疑似攜帶有2顆其所收藏的紀念性質子彈」。

而後，此案除由日本當地執法單位處理，長榮也依程序通報紐約甘迺迪機場。調查報告指出，外交部亦澄清，經台北駐大阪經濟文化辦事處向長榮航空駐關西機場人員查證，確認並無國人攜帶槍械入境日本的情事，國人已平安返台。 調查報告總結，長榮BR31航班轉降關西機場後，安檢發現一名外籍旅客疑似攜帶2顆紀念性質的子彈，並非「兩名台灣人攜帶槍枝」，網傳訊息描述不精確，容易造成民眾誤解。

