軍演迅雷 萊爾校長又誤判

賴清德總統12月28日接受綠媒《話時代人物》專訪才說「幾十年來中國沒有越雷池一步是因為他實力不到」，沒想到第二天中共解放軍東部戰區即以迅雷不及掩耳的速度，啟動代號「正義使命 2025」聯合軍演。當然，例行性軍演籌備時間沒那麼快，但是賴總統低估解放軍「實力」，嚴重誤判國家安全是事實。

造成賴總統誤判的原因很多，賴總統本人自大自誇的膨風慣性、國安團隊的童子軍經驗不足、忙著分配軍購預算給綠友友的國防部輕忽情勢、急於打壓蔣萬安雙城論壇的陸委會還在狀況外……都有責任，但是中共軍演極限施壓，比起以往軍演更接近台灣本島、貼近領海基線，有學者指出，未來對台「封鎖」與「臨戰」將成為新常態，這不僅僅展現「實力」給賴總統看，也是給美國和日本看，共軍已有能力拒止美日援台，而現在兩手一攤，既無能為力也沒吭半聲。

萊爾校長會說出「幾十年來中國沒有越雷池一步是因為他實力不到」，應該是想起20年前的1996年總統大選，台海飛彈危機造成李登輝高票當選，美軍出動兩艘航母一南一北護台，讓「啞巴彈」打偏了。當時台灣情報單位掌握敵情正確，李登輝有18套劇本用來安撫民心；同時中共受制於美國GPS衛星定位封鎖，飛彈無力威懾台灣。但如今，台灣這些優勢全都不復存在。

美國在眾議院議長裴洛西訪台時，美軍護航的航母就早一步快閃離去了，航經台灣海峽也不見敲鑼打鼓；日本首相高市早苗因失言而吃足苦頭，大概不敢再生事端，這些國際盟友不會笨到吃台灣美食力挺台灣。川普和高市不會嗆聲中國大陸「實力不到」。事實上，連前任總統蔡英文也不曾如此狂妄放話，低估解放軍「實力」。然而，台海兵凶戰危的代價卻要全體台灣人民承受，萊爾校長能不反省檢討嗎？

1996年台海飛彈危機，中國大陸或許「實力不到」。但是現在「實力到了」，2026、2028兩次大選期間，假如又像之前執政黨挾洋自重搞出王立強假共諜案干預大選，共軍萬一也想秀「實力」呢？台灣選民還會安心、放心投給萊爾校長嗎？

從這次賴清德總統在臉書上「murmur」「我們不會升高衝突、不挑起爭端」氣弱之態，不若前一天「實力不到」的凌人盛氣，屆時民進黨選情恐怕就崩了，台灣人民也絕不會原諒禍從口出的萊爾校長。（作者為資深媒體人）