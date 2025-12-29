軍演進逼！他嘆：後備群組卻傳這些訊息

▲中國軍演進逼！後備群組卻在傳這些訊息，林秉宥嘆行政中立呢？（圖／林秉宥臉書）

[NOWnews今日新聞] 中國日前無預警對台發動軍演，正當國防部與各級軍事單位戰戰兢兢之際，新北市議員林秉宥卻揭露，內湖後備軍人輔導中心的通訊群組內，多名成員並非關注國家安全防衛，反而頻繁轉發政治諷刺訊息。

群組內容包含「1.25兆台幣換成美金的模樣」等AI生成圖，甚至流傳諷刺總統賴清德站在窗外看習近平與川普共進聖誕大餐的AI圖。更出現如引用立委徐巧芯稱「民進黨罷免不成玩倒閣，誰鳥你」等新聞，讓林秉宥不禁質疑：「這種保防工作與行政中立，難道不用批評嗎？」

共軍圍台的緊迫時刻，負責組織後備力量的關鍵人員，在群組傳遞這類訊息，林秉宥強調，台灣人應該對此感到緊張，觀察我們的後備幹部，究竟在群組內發表什麼樣的言論。「看到民眾言必稱中華民國，門關起來每一個都是習盤子的好寶寶。」網友憤怒留言質疑「付這些人薪水幹什麼？」更有民眾開酸，這是見識到了所謂的「黃埔精神」，質疑此單位是否還在躺平。

