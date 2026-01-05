軍演隔日聚餐 海委會稱公務

針對海委會主委管碧玲在大陸圍台軍演結束後，與海巡官員聚餐，引發爭議。海委會副主委兼海巡署長張忠龍5日在立法院表示，該會議是公務行程，並無飲宴或喝酒，且是他提出建議餐會照常舉行。（黃世麒攝）

中共去年底環台軍演期間，海委會主委管碧玲傳出花7萬多元與部屬聚餐，引發爭議。海委會政務副主委兼海巡署長張忠龍5日表示，此為公務行程的一部分，沒有喝酒、唱歌，海巡署經過專業評估後建議照常舉行。

中共發動「正義使命-2025」軍演時，海委會仍按預定行程在隔日12月31日辦餐敘，遭社會熱議。管碧玲透過臉書解釋，因政務副主委黃向文歸建、海巡署分署長陳泗川退伍，海委會在民國114年最後一天主管會報數周前即安排12月31日辦惜別餐會；餐敘期間，海巡署持續監控海面狀況，救生救難、監控中共動向，斷無絲毫鬆懈。

張忠龍昨赴立法院備詢，針對餐敘事件向媒體說明3大重點，首先，管碧玲治軍一向嚴謹、體恤部屬；其次，去年12月30日晚間6點，中共海警船和軍艦已離開管制區域，晚上9點30分他才建議管碧玲繼續進行，是公務行程一部分，期間並無飲宴、喝酒。

第三，海巡署是專業團隊，經專業評估才給最好的建議，事實證明評估正確，中共海警船都在海委會掌握之中。張忠龍強調，自111年到這次軍演，海巡已應對7次中共軍演，是有紀律、效率和專業的團隊。

立委賴士葆、林思銘等立委皆質詢餐敘事件。賴士葆直批，「大官去吃飯，只剩下小兵留守戰場」，花費由誰買單？張忠龍表示，餐敘共花費7萬3000多元，由管碧玲的特支費支應，各項目皆符合政府規定。

林思銘說，軍演還沒結束，海委會就預估不會有突發狀況，假如有突發狀況，高層是否都要辭職下台？還對外說吃飯是公務行程的一部分，管理未免過於鬆散。張忠龍說，海巡署有能力掌握周邊海域狀況，對外界批評會虛心檢討、持續精進。

管碧玲丈夫許陽明日前也發文護妻，直言31日已無演習，舉行有功人員的餞別餐敘不應受質疑。他反問，若中共軍演都在停止後，不再宣布結束，相關單位與人員是否都不能吃飯睡覺了。