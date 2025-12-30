軍演震撼金門！65航班60被砍 百名旅客滯留「等到崩潰」

中國大陸對台海軍事演習嚴重影響台灣國內航空交通，特別是金門航線在30日全天陷入混亂。原定65架次的航班中有60架次被迫取消，影響高達6000多名旅客。面對大量班機取消，立榮及華信航空緊急加開5班疏運，但線上候補系統登記的2732人中僅118人成功候補，導致超過百名旅客被迫滯留金門機場，部分人甚至必須另尋住宿，隔日再繼續等待。

大陸對台海軍演，導致國內班機大亂，金門受影響旅客達到6千多人。（圖／TVBS）

金門機場30日下午湧現大量候補旅客，許多人一早七點就到機場抽取號碼牌，卻仍苦等多時。一位旅客表示，他們七點準時來抽號碼牌後先回去休息，但臨時接到開始叫號的通知，三點就開始在機場等待。另一位急著回家的旅客則焦急地說，家裡的貓正在等著他。由於軍演導致航班停飛，候補機會變得極為有限，讓許多旅客感到困擾。雖然當晚還有13班航班，但線上候補人數眾多，大部分人無法順利返回台灣。

機場現場情況十分緊張，旅客與航空站人員之間出現爭執。有旅客質疑航空站的候補系統運作方式，認為工作人員「一直跳過」某些旅客。另有旅客對航空公司的應對措施表達不滿，強調雖然軍演造成航班取消並非航空公司的錯，但應該要有更完善的應對辦法。為了緩解這一危機，立榮及華信航空加開共五班航班，航空站也宣布30日的候補序號將延用至31日。

大陸對台海軍演，導致國內班機大亂，金門有60架班機取消，候補人數上千人。（圖／TVBS）

大陸對台海軍演，導致國內班機大亂，金門有不少旅客一早就在機場等待候補。（圖／TVBS）

面對這突如其來的軍演衝擊，民航局表示，軍演結束後將立即與航空公司協調，儘速加開航班疏運滯留旅客。然而，截至當天晚間，從金門返回台灣的13個航班中，在線上候補系統登記的2732人次僅有118位成功候補。機場現場仍有約120多位旅客滯留，他們在候補結束後只能另尋住宿，等待隔天再到機場繼續等待叫號。有些候補序號較後面的旅客則選擇提早離開機場。這次軍演對民眾出行造成極大不便，許多旅客對此苦不堪言。

