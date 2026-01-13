（圖／軍聞社）

民進黨全力推動國防工業，而且已執政近10年，從最近軍火生意的變化，包括室內裝潢商賣炸藥、鞋商賣底火、茶商做資安，且都是 「新手」入行，看得出來，軍火商勢力正在重組。誠所謂天下大亂，兩岸軍事嚴峻，軍火利益形勢大好。

室內裝潢商賣炸藥、鞋商賣底火等案例看似各不相關，卻有諸多巧合，例如都是「軍備局205廠的標案」，以及軍火商登記地都在「台南市」，而且本業均與軍火無關，都是投標前才變更商業登記，取得貿易商資格，隨即順利得標。南部本就是民進黨的勢力範圍，政商關係複雜，光電弊案連爆便是典型，205廠也設在南部，難怪外界懷疑軍火交易背後是否涉及利益輸送。

國防部長顧立雄被問到標案不尋常處，難得動怒說，只要具有從事國際貿易代理商的資格，能提出相關的輸出資格證明，經國防部查驗屬實，都有資格來投標；他還強調過去20年來所有火藥採購案沒有任何改變，只需要符合3資格就能投標，他並反問：「設立一定的資本額就會讓他容易履約嗎？我們計較公司名字就會讓他能夠履約嗎？」國防部合約設計要求3％合約壓標金及5％履約保證金，且通過檢驗、交貨後，國防部才會付款，這才是把關重點。

顧立雄的談話說了兩件事，第一，只要符合資格，人人都可做軍火商，這是打破既有軍火勢力的宣言；第二，雖然人人可做軍火商，但國防部驗收合格才會付錢，軍火商是高度風險的行業。

慶富造船廠當年做獵雷艦購案倒台，負責人入獄即是一例。做軍火不但關係要夠，還要有一定財力，或是背後有金主力挺，因為軍火購案廠商要拿到錢，得要達到合約節點或是交貨後。

慶富未倒台前與民進黨的政商關係密切，拿到獵雷艦案就向銀行聯貸，卻挪用資金，周轉不過來後，第一次透過南部民進黨立委施壓海軍付24億元造艦款項，後來資金調不過來想重施故技，軍方怎敢再給，於是慶富去總統府喬，結果錄音帶曝光，蔡英文政府要求軍方扛責，並盡速與慶富解約清理戰場，這也是政治算計，至於是否攸關國防建軍，民進黨根本不在乎。

慶富案說明人人都可做軍火商，但就算政商關係好，還是有風險。民進黨執政近10年，加上扁政府的8年，過去25年中有近18年是綠營當家，親綠軍火商勢力抬頭也算大勢。

軍火界有句話：「10年不開張，開張吃10年」，做裝潢的、做鞋的能搖身一變成軍火商即是寫照；但想要真咬掉一口軍火大餅，得如期如質交貨才算數。