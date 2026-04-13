軍火商惡鬥？技協出包？軍方應嚴肅看待

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潛艦國造海鯤號建造，在專案小組主導下，找韓國SI公司技術協助，但因「廠商內鬥」與韓國「離職前顧問與技協公司老闆糾紛」，以及軍火商布局紛擾，並有錄音檔外流，韓國法院亦曾起訴並以洩密罪判處協助我造艦的韓籍人員，導致風波不斷。

由於潛艦是極機密案，且軍方過去沒有造艦經驗，遂由特定軍火商安排韓國SI公司擔任技協，但因內鬥，造艦過程中流出多個錄音檔，意外揭開軍火商布局內幕，從掌握建案細節、成立人頭公司、隱身幕後操作、到人脈與錢脈的調度自如等。此外，韓國技協公司解雇的技術人員，心生不滿，返回韓國後爆料，也引起韓國政府注意。

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去年底，韓國法院以未經韓國政府許可向台灣洩露魚雷發射管設計圖，將其中一家承包商的執行長判處2年半有期徒刑，另家公司2名員工各遭判刑1年半。此外，韓國檢方曾搜索位於首爾的SI總公司，查扣相關資料，同時通緝技協公司在台的負責人。

不過，台船公司曾多次發表聲明，澄清潛艦國造沒有抄襲的問題，因為海鯤號設計與韓國潛艦完全不同，韓方的魚雷發射系統技術文件根本無法應用於我國的國造潛艦。據了解，潛艦國造的設計是「參考」歐洲某國，的確未抄襲韓國潛艦，賴清德總統日前才視導海鯤號，並公布潛艦內部照片，若真是抄襲，軍方怎麼可能將照片曝光？

所有參與潛艦國造的廠商皆低調行事，獨有韓國技協公司一直出包，還讓台灣背了「抄襲韓國潛艦」的惡名，究竟背後是軍火商惡鬥？還是引進的技協公司有問題？政府與軍方應嚴肅看待事件後續發展。