軍火得標商「如雨後春筍」？名嘴曝2026貓膩：錢會回流

廠商「5個月得標重機槍彈藥案」類似案例層出不窮，引發質疑。圖為M2白朗寧重機槍。（示意圖／取自美國陸軍）

南部傳產得標軍火爭議連環爆，包括裝修業標RDX炸藥，鞋商標步槍底火，菸酒商標重機槍彈，茶業得標兵推系統維護等，質疑不斷。媒體人謝寒冰質疑，為何賴上任後這些公司就如雨後春筍般出現？這些資金顯然不單純，就是為了2026選舉，很多錢到時就會回流。

謝寒冰在《大新聞大爆卦》節目質疑，我們中科院連現在最先進的炸藥都會做，為什麼要透過這些小公司，小量去向外面買？過去明明有長期配合的廠商。「我父母都是公務人員，公務人員最不喜歡變動廠商！」因為新的廠商，沒有人知道他到底能不能履約，到時萬一出什麼狀況，是那個公務人員、那個採購要扛！傻了才做這種事？會出現廠商變化的情形，通常只有一種可能。

廣告 廣告

「什麼可能？長官交代！」謝寒冰指出，哪個長官會去交代做這種事，為什麼？雖然看起來幾億幾千萬，在軍火採購上這並不大，顯然主要的採購廠商也不是他們，是跟另外的主要廠商採購的。那為什麼要特意分散開來？為什麼不直接跟一家廠商採購就好？為什麼要特別去分給這些廠商？很顯然，這些資金不單純！這些資金有其他的用途。

謝寒冰提到，有些員工會自己出去外面開公司，然後專門做公司的生意，搞了半天，公司虧得要死，這些員工一個個都賺飽飽。現在就是一模一樣，國防部反正都要花這個錢，就在外面找一堆廠商，管他是否人頭，只要有公司登記，管你是做茶葉還做鞋子的，趕快去申請一個彈藥槍砲許可，就可以營業了，接下來就「合理合情合法」來接案子。

謝寒冰直言，這些廠商能接這些案子，當然不是隨便做，為什麼錢要只給你賺？顯然這個錢就要回流！明年就要選舉了，所以為什麼這些廠商都在去年賴清德一上任之後，就如雨後春筍般出現？很顯然就是為了2026年的選舉在準備了，未來這些錢都會流回去。但保證這些錢查不到賴清德頭上，就是拐彎抹角又拐彎抹角，到時候錢就流回去了。藍白可以慢慢去查，絕對不只這幾家。

【看原文連結】