軍火採購案延燒！凌濤今上午9點告發國防部

國防部軍火採購案風波持續延燒。國民黨桃園市議員凌濤、國民黨前發言人鄧凱勛、楊智伃今日一早9點將到台北地檢署告發國防部。凌濤表示，對於國防部軍火槍砲案採購疑涉弊案，請檢調不要因為他們後台硬，而鬆懈了社會正義！

福麥裝修公司位於台南市中西區，以5.9億元得標國防部「RDX海掃更」炸藥採購案。（圖/資料照）

凌濤今天（15日）表示，福麥、大石聲明開嗆社會各界任何質疑的聲音，有恃無恐的態度，令國人感到憤怒。他更痛批，民進黨中央不思與民站在一起檢驗，竟與國防部同步搖身一變軍火商發言人，瞎扯抗中保台牌，無恥到極點。

由左而右為楊智伃、凌濤和鄧凱勛。（示意圖/國民黨提供）

因此，凌濤指出，他和鄧凱勛、楊智伃今早9點將代表廣大國人追求真相的期待，前往北檢告發國防部！對於國防部軍火槍砲案採購疑涉弊案，凌濤強調，請檢調不要因為他們後台硬，而鬆懈了社會正義！

