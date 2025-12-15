軍火採購案延燒！凌濤赴北檢告發國防部 大石控抹黑開告了

國民黨桃園市議員凌濤於15日上午前往北檢，正式告發國防部可能涉及軍火採購弊案。（圖／TVBS）

國民黨桃園市議員凌濤今(15日)上午和2為國民黨前發言人到北檢告發國防部，要檢調徹查軍火採購案是否藏有重大弊案，不過被指控的大石國際和福麥國際大動作透過律師發出聲明，其中大石國際更直接點名凌濤散布不實言論，將提出刑民事告訴。

國民黨桃園市議員凌濤帶領兩位前國民黨發言人到北檢提出告發，要求檢調單位徹查國防部所有承辦及經手人員，避免讓「台南軍火幫」的生意得逞。凌濤對國防部先前發布的聲明表示不認同，認為軍購案中存在太多巧合之處。國民黨前發言人鄧凱勛也質疑這些軍火商的專業背景，指出有賣鞋子的商家突然轉行懂得槍砲彈藥，也有原本做室內裝潢的業者變成炸彈專家，質疑這些轉變太過蹊蹺。

被質疑的大石國際公司登記地位於台南，資本額從1200萬在去年9月增資至3500萬元。該公司營業項目十分廣泛，從日常生活用品到娛樂休閒場館經營，還包括醫療器材、文教樂器批發，以及近期新增的槍砲彈藥刀械輸出入等軍火採購業務。面對外界質疑，大石國際強調公司完全符合投標廠商資格，沒有任何違法違規情事，並控訴凌濤刻意扭曲事實、惡意散布不實言論，表示將提出刑事及民事告訴。

大石國際強調公司完全符合投標廠商資格，無違法情事，將對凌濤提出刑事及民事告訴。（圖／TVBS）

另一家受質疑的福麥國際也透過律師麥玉煒發表聲明，表示公司在得標前已正式取得美國知名軍工大廠SAE公司在台灣的十年獨家代理權，相關投標過程合法且程序完備，並非毫無經驗的業者。兩家公司都強調自己合法合規，並否認是「綠友友」或「賴友友」。

這起爭議究竟是台南傳產的經濟奇蹟，還是隱藏著重大弊案，最終將交由檢調單位徹查釐清真相。

