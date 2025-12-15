軍火採購案法律戰開打 大石喊告了 凌濤也告發國防部

桃園市議員凌濤。（資料照）

近期陸續被爆料國防部軍火標案被裝潢業者福麥、鞋商大石給標走，被質疑其中有鬼，桃園市議員凌濤與朱系子弟兵楊智伃、鄧凱勛前往北檢告發國防部。大石公司也發出聲明，強調自己有履約能力並符合履約規範，將對凌濤等人提出相關刑事訴訟及民事訴訟。

凌濤痛批，福麥、大石聲明開嗆社會各界任何質疑的聲音，有恃無恐的態度，令國人感到憤怒。民進黨中央不思與民站在一起檢驗，竟與國防部同步搖身一變軍火商發言人，瞎扯抗中保台牌，無恥到極點。

楊智伃表示，對於軍火槍砲案採購疑涉弊案，請檢調不要因為他們在台南、後台硬，而怠忽了社會應有的正義。鄧凱勛表示，這兩家無實績、履約能力大打問號的公司，背後是否涉及借牌或人謀不臧？我們將要求檢調徹查整起案件，給社會一個交代。

大石則是也發出聲明，強調投標國防部5.56公厘底火案完全符合投標資格，採購案採最低標制度，包含大石在內有4家投標，大石也依照契約規範履約完畢，足見有履約能力且符合履約規範，並無任何違法違規。

大石批評凌濤以個人拼湊刻意扭曲之惡意，散播不實言論，嚴重毀損大石商譽及名譽，委任律師將對凌濤等人提出刑事及民事告訴，並強調言論自由不是無限上綱，民意代表不應視法律為無物，惡意中傷他人，望社會大眾勿再以訛傳訛，危及國防正規合法採購事務及國家安全。

