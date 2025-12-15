軍火採購案炎上！大石喊告了 凌濤直球對決霸氣反擊

國民黨近日連日質疑國防標案相關廠商，其中桃園市議員凌濤指控大石國際股份有限公司「從鞋商轉做軍火生意」，軍火標案上看2億元，形容為「商業奇蹟」。對此，大石公司今表示將對凌濤及相關人士提出刑事與民事告訴，而凌濤也隨即反擊，強調有台灣人民的支持，他們仍然堅持直球對決，無畏無懼，檢驗到底，最終正義一定會勝利。

凌濤今和楊智伃和鄧凱勛到北檢告發國防部。（圖取自凌濤臉書）

大石公司今（15）日透過運鞍法律事務所發布聲明嚴正駁斥，並表示已委請律師許雅芬，將對凌濤及相關人士提出刑事與民事告訴，呼籲外界勿再以訛傳訛，以免危及國防正規、合法採購及國家安全。

大石公司強調，凌濤以個人拼湊刻意扭曲之惡意，散播不實言論，嚴重毀損大石商譽及名譽，委任律師將對凌濤等人提出刑事及民事告訴；大石並強調言論自由不是無限上綱，民意代表不應視法律為無物，惡意中傷他人，望社會大眾勿再以訛傳訛，危及國防正規合法採購事務及國家安全。

大石公司將對凌濤及相關人士提告。（圖/大石公司）

對此，凌濤也隨即在臉書反擊，痛批國人看到一家廠商竟然在商業變更登記，到得標兩億的軍火，僅僅只花了41天，瞠目結舌；台灣經濟奇蹟，室內裝修商變彈藥商、賣鞋商變軍火商、小吃店承攬醫療快篩、一人50萬資本公司標5億雞蛋；國人對民進黨才是真的想大聲、想生氣！

凌濤直言，今早又看到國防部長顧立雄稱包商不需要管名字跟地址，中間審核機制蒙上疑雲，多起新增變更商業登記廠商，幾個月內陸續標到上億軍火槍炮標案，系統性輪廓，顧大部長通通無感？

對於福麥、大石這兩天的聲明，繼續開嗆喊告外界所有質疑，凌濤開轟，請問人民會怕你們這些廠商嗎？還是後台硬到大手大腳，有民進黨中央協助全力洗地、國防部長氣急敗壞大喊保護，讓你們覺得可以肆無忌憚，不受台灣社會監督？

凌濤更強調，敢登記軍火生意，投標國家人民納稅錢的國防標案，本來就應該受到監督，不過才檢驗幾個角度就怕了喊告，更深的水禁止大家討論。不好意思，過去上從民進黨府院黨高層、下到地方首長民代都曾興訟，每一個人皆鎩羽而歸，沒有贏過，這次有台灣人民的支持，他們仍然堅持直球對決，無畏無懼，檢驗到底，最終正義一定會勝利！

