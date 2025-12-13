軍火掮客藏幕後？鞋商拿2億國防標案 詹江村曝內幕：可吃好幾代

國民黨桃園市議員詹江村。（圖／本報資料照）

國防部軍火採購爭議持續延燒，繼日前「RDX海掃更」炸藥標案，被揭露由一家登記為室內裝修業的「福麥」公司得標後，國民黨桃園市議員凌濤今（13）日再度爆料指出，國防部標案中疑似再現「翻版福麥」，一家原本以販售皮鞋、運動鞋為主的「大石國際股份有限公司」，竟在短時間內大幅轉向軍火生意，相關標案金額上看2億元，質疑恐成為「福麥2.0」。對此，國民黨桃園市議員詹江村則批評，軍火生意利益驚人，一筆交易就可能讓人「吃好幾代」。

凌濤指出，先前已有馬桶製造商得標高達5.9億元的軍火採購案，如今又出現賣鞋業者跨足2億元軍火標案，產業背景與軍火專業顯不相符，令人質疑背後是否存在軍火掮客，專門「輔導」不同產業進入國防採購體系。他更直言，相關公司與政治人物、家族背景是否有關聯，「賴清德總統真的會不認識這個家族嗎？」

對於此一現象，根據《中天新聞》13日的報導，退役少將栗正傑也提出質疑表示，軍火本質上屬於高度管制的武器裝備，依法須取得政府許可才能進行相關買賣，究竟是誰賦予這些業者特權，讓與軍工毫無淵源的公司得以承攬相關標案，國防部有必要對外說清楚。

國民黨桃園市議員詹江村則以更尖銳的語氣批評指出，「吃銅吃鐵，現在連鋁都要吃了」，形容軍火生意利益驚人，一筆交易就可能讓人「吃好幾代」。他更直指，民進黨內部部分立法委員，尤其是台南地方派系，是否與這些業者關係密切，是否成為彼此的「樁腳」或「好朋友」，相關疑點都值得徹查。

