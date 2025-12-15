軍火標案涉圖利 藍告國防部

台南大石公司標得國防部及陸軍司令部5.56公厘底火標案，國民黨桃園市議員凌濤（右二）、前後任發言人楊智伃（左二）、鄧凱勛（右一）15日到台北地檢署告發國防部經辦及經手人員涉嫌《貪汙治罪條例》、《刑法》圖利罪。（陳志賢攝）

國防部軍火採購案風波延燒，裝修商「福麥」、鞋商「大石」公司接連被爆承攬國防部5.9億元「RDX海掃更」炸藥標案、2億元「5.56公厘底火」標案，遭質疑官商勾結。藍委擔心廠商可能先拿標案，再向銀行貸款，手法如光電弊案「買空賣空」；國民黨桃園市議員凌濤、前後任發言人楊智伃、鄧凱勛15日赴台北地檢署，告發國防部涉犯《貪汙治罪條例》、《刑法》圖利罪；大石則委任律師反控凌濤妨害名譽並求償。

凌濤告發狀指出，國防部辦理軍火、槍砲及相關軍工原料採購案件時，於投標廠商資格及履約能力審查未確實要求具備相應過往實績，仍容許福麥、大石等廠商承作高度敏感的國防採購，於採購程序及競爭機制疑有不當情形，致國家財產與國防安全承受重大風險。

告發狀稱，過去政府採購案如快篩試劑案竟有「小吃店背景」的公司取得採購資格，又如超思案曾遭質疑採購合理性，相關機關一度對外說明並無不法，但事後經檢調偵辦並依法起訴，顯示外界質疑並非無的放矢。

告發狀指出，相關採購案投標結構、廠商間關係及競爭情形是否存在競爭不足、程序異常或其他影響採購公正性情事，亦請檢方一併調查釐清。

凌濤痛批，福麥、大石面對社會各界質疑，態度有恃無恐，令國人憤怒，民進黨中央不思與人民站在一起檢驗，竟與國防部一起變成軍火商發言人，瞎扯抗中保台牌，無恥到極點。

藍委賴士葆則舉風力發電為例，現在電價很高，政府提供合約保證購電，廠商拿合約再去貸款，統統拿銀行的錢，等於「買空賣空」，擔心福麥、大石套路相同。

且經查，大石公司委任律師許雅芬曾於民國110年民進黨一黨獨大時期被提名並就任中選會委員，今年任期屆滿卸任。許聲明強調，大石參與政府採購案，程序一切合法，對惡意造謠抹黑，一定追究到底，15日已向台南地檢署遞狀控告凌濤妨害名譽並提民事求償。

對於「RDX海掃更」炸藥標案，國防部長顧立雄昨重申，過去20年共38件炸藥外購案，招標資格都一樣，需有輸出許可，這是一翻兩瞪眼的事，福麥採購170噸原料分2批交付，運到台灣要經專業驗收才付款，若無法通過驗收就沒收保證金，國防部未付出一毛錢，「那我需要管這間公司叫什麼名字？資本額多少嗎？」