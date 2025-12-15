軍火爭議 綠扯馬英九 他曝這衛浴商：真的成功研發防彈板

綠營拿專業廠商成功研發防彈衣的案例偷換概念，護航軍火採購標案爭議。圖為國軍操演畫面。（示意圖／資料照）

南部傳產得標軍火案連環爆，包括裝修業福麥標RDX炸藥，鞋商大石標步槍底火，菸酒商禾威標重機槍彈等，且轉型到得標時間極短。綠營竟搬出馬英九執政時馬桶廠商做軍火反擊，但被打臉指出，HCG本業即是做陶瓷與玻璃纖維，且經中科院技轉，不可同日而語。

1.4萬追蹤的粉專「台灣網路視窗」整理傳產轉營軍火爭議案，包括台南裝修業福麥得標RDX炸藥，台南鞋商大石得標步槍底火，高雄菸酒商禾威得標重機槍彈，高雄茶業鴻璋得標兵推系統維護，台南農藝業丹寧基調、台南元瀚廚衛用品新增登記槍砲彈藥營業項目等。

面對質疑不斷，沈伯洋等綠委反擊稱，其實早在馬政府時代，衛浴廠商和成就曾得標製作陶瓷裝甲板。但胸腔科醫師蘇一峰反嗆指出，馬英九任內提供經費找HCG（和成）研發防彈裝甲，繼續用在防彈衣防彈板，還有雲豹裝甲車，驅逐艦上面，幫助國軍太多地方！民進黨找的是裝潢公司七億標案買炸藥，也敢拿來跟馬英九比？「致敬馬英九總統馬維拉投手，史上最久的執政，目前18年了！」

桃園市議員黃敬平在《大新聞大爆卦》節目指出，綠營稱福麥取得的美國國務院許可，跟通過美國國防部FCT（國外比較測試）標準，是天差地遠！2002、03年中科院技轉給和成後，美國防部2005派員來測試通過之後，2006、08年扁政府經濟部給和成公司專利認證，2018、20年蔡政府經濟部、國防部認證和成「研發成功」，氧化鋁跟碳化矽結合的陶瓷複合材料、抗彈鋼板，防彈背心精進到2公斤以下。

粉專「觸極者」也做圖直呼：和成真的有在研發製造陶瓷防彈插板啊！網友表示「和成早就軍工股了～北七青鳥」、「有些人很喜歡送頭」。

