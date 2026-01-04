軍營性侵同袍嗆「不配合就來硬的」事後染梅毒挨告

一名男子在軍營內遭同袍性侵，事後還染上梅毒，氣的怒告對方。（示意圖／翻攝自pexels）





桃園一名王姓男子被控在軍營內對同袍阿志（化名）強行發生性行為，並出言威脅，使阿志無力反抗，先後在庫房與寢室2度遭到性侵。事後兩人皆確診梅毒，阿志憤而提告。王男辯稱雙方為合意行為，但桃園地院審理後認定，王男犯後態度不佳，依2個強制性交罪判處合併執行7年有期徒刑，全案仍可上訴。

他在庫房遭性侵還受傷

根據判決書指出，阿志於107年6月21日在庫房整理裝備時，王男直接跑到庫房堵人，並要求與其發生性行為。即使阿志明確拒絕並試圖逃離，王男仍將其拉住加以控制，過程中阿志撞上鋼架受傷，導致無法動彈，首次遭到王男性侵。

廣告 廣告

阿志表示，當天王男甚至出言威脅，若不發生關係，將會用更暴力的方式對待，並揚言會向他人透露對他所做的這些行為。事後，王男又傳訊息向阿志道歉，內容包括「我本來沒有要...」、「可是你一直不情願...我就...」，甚至承諾「明天不會不經你同意碰你」。

阿志指出，王男曾以持有其性影像為由加以威脅，要求他配合發生性行為，否則就會散布影片。之後於112年6月3日，王男又趁阿志獨自替同袍外出買飲料時，將他拉進寢室，再度強迫其以口配合，過程中並出言威脅：「如果現在不配合的話，我會直接從後面」。

王男辯兩人為合意性交遭打臉 下場慘了

對此，王男辯稱庫房那天僅幫阿志整理裝備，並未發生性行為，是因為將阿志弄受傷才在訊息道歉，並且承認兩人有在寢室發生關係，但稱是合意性交，還表示「他隨時都可以離開」，那次之後的道歉是因為兩人染上性病一事，阿志因而情緒不穩，為了安撫阿志才順著他的要求道歉

法院審理認定，王男曾在聊天室中多次以言語威脅阿志「我把你紀錄下來」、「東西是我的，要怎樣自己決定」，還指出：「我會慢慢地讓你舒服，讓你不痛到高潮」等，顯示王男持續要求阿志發生性行為，且屢次出言侮辱。法院並指出，相關對話內容足認王男並非合意互動。

法院審酌，王男身為阿志的軍中同袍，竟為滿足個人性慾，在知悉阿志性傾向後，仍無視其意願，並以性影像反覆恐嚇逼迫發生性行為，手段卑劣，嚴重侵害阿志的身體自主權。且王男犯後始終否認犯行，態度不佳，判其犯2項強制性交罪，應執行有期徒刑7年。

東森新聞關心您

尊重身體自主權！請撥打113、110

更多東森新聞報導

高雄衛生局高官爆性侵少女 林岱樺憂：恐有更多受害者

酒吧聚會成惡夢！她喝醉遭友人性侵 惡狼120萬求和解

人夫鐵皮屋激戰前女友 遭控性侵...不起訴書成偷吃鐵證

