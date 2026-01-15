軍用八輪甲車屏東爆擦撞！ 「小黑」當場毀容幸無人傷

陸軍轄屬屏東某單位一輛八輪甲車，15日上午執行戰備偵巡任務時，行經屏東市國仁醫院、民生東路一帶，與民車發生擦撞事故，現場無人受傷，雙方駕駛酒測值皆為0，詳細肇事責任正由警方鑑定中。

屏東市軍用車偵巡擦撞民車，無人傷、警方釐清肇責。（圖／中天新聞，下同）

警方指出，事故發生於上午10時30分，起因為一輛自小客車與同向行駛的軍用車輛發生後照鏡擦撞，後方車輛因閃避事故現場，再與另一輛軍用車發生擦撞，現場共涉及2輛軍用車及2輛自小客車，所幸未造成人員傷亡。

軍方表示，將全力配合警方調查，並依軍車保險作業規定處理後續事宜，同時持續要求所屬單位加強行車安全教育與防衛駕駛觀念；警方也呼籲用路人行車務必注意前方狀況、保持安全距離，以降低連環事故風險。

