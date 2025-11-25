軍用卡車撞擊路樹圍籬 兩名士官受傷

南部中心／陳姵妡、廖錦雄 高雄報導高雄岡山區育才路，有車主下班看傻眼，因為愛車停在路邊，卻疑似遭酒醉男子持利器亂刮亂畫，甚至連車窗都不放過，警方獲報發現被害車輛竟然有四台，已經鎖定嫌犯，而目擊民眾則透露，疑似一名醉男子騎車經過，看到車就開刮。高雄岡山區育才路，有民眾愛車停在路邊，卻遭人持利器亂刮亂畫。（圖／民視新聞）監視器畫面上，一名機車騎士停下，接著下車，開始彎腰，一台接一台車停留，竟然拿東西在刮車，案發地點就在高雄岡山育才路上。民視記者陳姵妡：「這條路上位處工業區，路旁都有許多上班族停放的車輛，沒想到有一名男子惡意刮車，一共就有四台車，像這樣被亂刮。」目擊民眾：「四台車被一個騎機車，喝酒醉的，畫了四台車，整個旁邊都被亂畫。」當事車主同事：「車主很嘔，就是覺得蠻莫名其妙的啦，對啊都是工廠，所以那大車比較多啦，所以可能有時候，大車如果佔在內線車道，就會覺得比較擠，可能有什麼不愉快吧。」高雄岡山區育才路，有民眾愛車停在路邊，卻遭人持利器亂刮亂畫。（圖／民視新聞）目擊民眾透露，疑似是一名喝醉酒的男子，騎車前來，一下車就拿利器對車輛狂刮，四台受害的車主，下班看到都看傻，一台綠色車輛，上頭直接被畫了好幾個大圈圈，黑色的車則是連車窗都被刮花，還有一台白車跟藍車也被刮了好幾條，目前警方已經鎖定可疑男子。高市警前峰所所長陳邦郁：「經到場勘查後，發現另有三輛車子，亦遭刮損之情形，遂主動相關車主到所製作筆錄，經調閱周邊監視器，已鎖定一名疑似酒醉男子所為，本分局將循線追緝到案。」到底是跟車主結怨，還是喝醉亂刮，還得等男子到案詳細說明，但停路邊被亂刮，讓車主們好心疼，已經不敢停在原處，就怕這名怪男，又回來對車輛開刀。原文出處：把車當畫布？ 高雄岡山驚現「刮車怪男」 持利器隨機亂刮 共４車受害 更多民視新聞報導囂張！一中商圈竊賊出沒 貨車司機收貨遭闖車搜刮財物涉持兒少性影像！黃子佼獲判緩刑免關 高院曝原因南部發電、北部爽用？綠委怒喊不公平 要求政府研議「差別電價」

民視影音 ・ 3 小時前