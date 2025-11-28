軍白期也不怕！SEVENTEEN小分隊CxM來台開唱 熱情攻佔南台灣

韓國男團SEVENTEEN成員S.COUPS (崔勝喆) 及MINGYU（金玟奎）組成的小分隊CxM。（圖／翻攝自SEVENTEEN X）





韓國男團SEVENTEEN成員S.COUPS (崔勝喆) 及MINGYU（金玟奎）組成的小分隊CxM，今（28日）宣布將帶著全新巡演《CxM [DOUBLE UP] LIVE PARTY》於明（2026）年4月25日、26日在高雄巨蛋連唱2天。

SEVENTEEN上次全員來台，是2018年在新莊體育館舉辦的《＼’IDEAL CUT＼》巡迴演唱會，隨後，2020年2月《ODE TO YOU》因新冠肺炎取消，如今成員開始進入軍白期，全員服役結束再合體，預計也要在2030年後。

不過即便開始軍白期，成員也開始以小分隊進行活動，首先是BSS（夫碩順）在高雄世運舉辦的《GOLDEN WAVE》進行拼盤演唱會壓軸，今年HOSHI（權純永）和WOOZI（李知勳）組成的HxW在林口體育館舉辦演唱會，如今再度宣布CxM將於明年在高雄巨蛋開唱，讓粉絲都激動不已。



