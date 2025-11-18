軍禮歡迎吐瓦魯總理 賴總統：台吐合作關係更提升

（中央社記者溫貴香台北18日電）總統賴清德今天以軍禮歡迎吐瓦魯國總理戴斐立，總統說，相信透過戴斐立的首次國是訪問，未來兩國合作關係將更進一步提升，攜手面對地緣政治以及極端氣候變化帶來的各項挑戰，共同促進人民福祉以及國家繁榮。

賴總統、副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安、外交部長林佳龍等人上午在總統府廣場前，以軍禮歡迎戴斐立（Feleti Teo）伉儷所率訪團。軍禮歡迎儀式在鳴放19響禮炮、演奏兩國國歌及檢閱儀隊後，總統與戴斐立分別致詞。

總統表示，這次是戴斐立上任後第3次訪台，也是首次國是訪問，不僅象徵兩國邦誼鞏固友好，也展現戴斐立對兩國外交關係的重視與支持。

他說，台灣與吐瓦魯在國際上相互扶持，彼此互助共榮，這些年來兩國在醫療衛生、農漁業、潔淨能源、資通訊以及人才培育等領域，都更加緊密交流，創造豐碩的合作成果。

總統表示，透過戴斐立的訪問，相信未來兩國合作關係將更進一步提升，攜手面對地緣政治以及極端氣候變化所帶來的各項挑戰，共同促進人民福祉以及國家繁榮。

戴斐立致詞表示，去年2月他上任以來，這是第3次到台灣，也是首次進行國是訪問，很榮幸接受軍禮歡迎，象徵台吐雙邊的相互承認，也彰顯台灣人民、政府的尊嚴，以及台吐雙邊堅定不移的友誼。

他指出，吐瓦魯十分重視與台灣的特殊邦誼，這份邦誼建立在共享民主價值、相互信任以及堅定不移的合作之上，台吐雙邊關係歷經時間試驗，過去46年堅定不移、永續發展。

他表示，賴總統去年12月到吐瓦魯國是訪問，當時吐國承諾繼續深化雙邊關係，今天將見證台吐雙邊簽署條約，相信此舉將建立堅實必要的法律基礎，進一步提升強化台吐關係，雙邊將繼續秉持團結友誼以及共同目標，持續增進雙邊人民的共同福祉。（編輯：萬淑彰）1141118