軍種形象桌曆 紀實戰訓傳達守護家園決心

記者王子昌／專題報導

國軍各軍種每年製作形象桌曆，藉由文宣語彙設計與官兵勤訓紀實畫面，傳達國軍全年無休、全時守護的堅定承諾，今年更是結合M1A2T戰車等現代化新式軍武，以及高效能艦艇後續艦等國造軍武，展現建軍備戰與國防自主成果。

陸、海、空軍司令部及後備、憲兵指揮部，日前陸續發布民國115年形象桌曆。陸軍桌曆透過寫實構圖、手繪插畫、海報風、類運動攝影、科技風等多元方式呈現，凸顯「全方位守護」意涵（右圖上，記者王子昌攝）。此外，封面「不變的守護」標語，搭配M1A2T戰車、海馬士多管火箭系統與Altius 600M無人機等新式軍武畫面，更傳遞戰力持續精進、守護承諾不變的信念。

廣告 廣告

海軍桌曆特別以素描效果呈現「藍圖」主視覺意象，且每一面皆以海圖格線樣式呈現。內容設計部分，每頁日期面的左下角，以文字簡介當月精選照片中出現的各式船艦、武器與關鍵裝備，展現海軍持續推動現代化建軍、強化聯合作戰效能成果，彰顯官兵守護海疆、捍衛國家安全堅定意志。

在空軍桌曆部分，以各型航空器搭配臺灣各地風景空拍為主題，呈現不同視角的「看見臺灣」（右圖下，記者王子昌攝），傳達空軍建軍備戰，守護美麗國土的承諾，以及不受時空、環境影響的堅定信念；另憲兵桌曆以「守護．日常」為設計主軸，依月份區分搭配部隊執勤、戰演訓等精選紀實畫面，特別在桌曆最後一頁，將全年各主題短文串聯整合，完整表達憲兵持續守護國家安全、穩定社會秩序的意涵。

後備桌曆則在每月融入《臺灣全民安全指引》重點內容，民眾閱覽桌曆同時，強化日常生活中的安全意識，進而提升全社會防衛韌性。

陸軍桌曆透過M1A2T戰車等新式軍武畫面，傳遞戰力持續精進、守護承諾不變的信念。（記者王子昌攝）

空軍桌曆以各型航空器搭配臺灣各地風景空拍為主題，傳達守護美麗國土不受時空、環境影響的信念。（記者王子昌攝）