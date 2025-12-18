軍紀失守又毒駕 桃檢起訴現役軍人公共危險罪

現役軍人吸喪屍菸彈後開車購物 桃檢依公共危險罪起訴。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】桃園市一名李姓現役軍人，今年5月間因施用俗稱「喪屍菸彈」的第二級毒品依托咪酯後仍駕車外出購物，途中因交通違規遭警方攔查，警方在其車內查獲依托咪酯菸彈4顆，並採集尿液送驗呈陽性反應，濃度已超過公告標準，桃園地檢署偵結後，依公共危險罪嫌提起公訴。

檢警調查指出，20歲的李男為現役軍人，5月2日晚間8時許在中壢區住處，以電子菸加熱方式吸食依托咪酯；翌日凌晨2時30分許，仍自行駕車外出，並於3時40分行經平鎮區金陵路三段時，因交通違規遭警方攔檢。警方取得其同意後進行搜索，當場在車內查扣4顆依托咪酯菸彈，並將其帶返警局偵辦。

同日凌晨4時40分許，警方採集李男尿液送驗，結果顯示依托咪酯陽性且濃度超標。檢方複訊時，李男坦承施用毒品，檢察官認定其身為現役軍人，施用毒品後仍駕駛動力交通工具，已危害公共安全，依法提起公訴。