軍紀敗壞！馬防部遭攻克淪陷 逾60士官兵銀行帳戶售詐團 7

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導

超級大醜聞！馬祖防衛指揮部有超過60名士官兵涉嫌集體與詐騙集團勾結，將自己的銀行戶頭出售給詐團使用，詐團透過已經被收買的士官兵，以老鼠會的方式，在馬防部內以每月3000至5000元的代價大肆收購帳戶，包括南竿指揮部與下轄單位全都淪陷。

這起重大醜聞曝光後，馬防部立即全面清查所屬部隊，並已將多名涉案士官兵移送至連江地檢署偵辦。馬防部今（8）日表示，此案由連江地檢署主導偵辦，並透過軍司法聯繫窗口與馬防部密切合作查明涉案人員；全程秉持「勿枉勿縱、刑懲併行」原則，同時依據《國軍官兵涉詐欺案件懲罰參考基準表》逐一檢視涉案情節，並予以相對應處置，後續亦將依法律程序持續辦理。

馬防部指出，案發後已在第一時間配合司法調查，主動清查相關人員，並以最快速度完成行政作業，期盼讓案件早日釐清，避免影響部隊穩定；同時，為確保防區整體戰備不受衝擊，部隊已完成兵力調整，各項任務運作均維持正常狀態，使影響降至最低。

馬防部強調，將持續推動法紀與法治教育，讓官兵深刻理解勿以身試法的重要性，培養正確守法觀念，確保單位風紀純正，也呼籲官兵提高警覺，避免遭不法集團利用，共同維護軍隊形象與社會安全。

照片來源：翻攝畫面

