軍聞社推元旦形象影片 創新音樂展現國軍堅定承諾

（中央社記者吳書緯台北1日電）國防部軍事新聞通訊社今天發布元旦形象影片「We Promise」，以電子嘻哈與管弦樂交織出的創新音樂風格與寫實鏡頭，刻劃國軍官兵「承諾始終如一」的國防力量，展現守護家園的堅定承諾。

軍聞社今天報導指出，「We Promise」影片在視覺設計上，緊扣年度建軍備戰重點，展現國軍現代化建軍的成果，包含M1A2T戰車馳騁的震撼力、海馬士多管火箭系統精準打擊的威懾力，以及無人機建構的不對稱作戰優勢，並與歌曲厚實的鼓點節奏相互融合。不僅是國防施政的具體實績，更象徵國軍不斷與時俱進，以實力構築守護國土的鋼鐵長城。

針對影片歌曲「We Promise」，軍聞社表示，是由陸軍53工兵群呂超儒中尉與軍聞社新聞官呂尚俞少校共同製作，歌曲從沉穩的低頻節奏出發，象徵軍人內心堅定的信念，歌詞核心圍繞「承諾」，描寫官兵在天未亮前即整裝待發，在人們熟睡時仍默默守護的身影。

軍聞社提到，影片尾段更別具匠心地加入「中華民國陸海空軍軍人讀訓」，透過官兵精神煥發的讀訓聲，與現代樂章結合，展現對土地、對家園的回應，是責任，更是永不退縮的選擇。

軍聞社說明，這首歌想傳達的，是讓人安心的力量，當世界依然運轉、生活得以繼續，是因為每位國軍官兵堅定守在第一線，希望透過影片，向每一位默默付出的官兵致敬，並向全國民眾傳達「我們在，請放心」的信念。新的一年，國軍承諾將持續擔任守護國家的堅實後盾。（編輯：張若瑤）1150101